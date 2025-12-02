Top.Mail.Ru
Избитые болельщиками футболисты не хотят больше выступать за «Ниццу»

02 декабря 2025, 15:22

Ивуарийский полузащитник Жереми Бога и нигерийский нападающий Терем Моффи не намерены продолжать выступать за французский футбольный клуб «Ницца» после того, как подверглись нападению со стороны болельщиков. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

По информации источника, спортсмены после произошедшего подали жалобу в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) — руководящий орган национального первенства. Также спортсменам предоставлен больничный: пять дней для Бога и семь — для Моффи.

«LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершенные в отношении игроков и персонала „Ниццы“, — говорится в заявлении организации. — Эти совершенно неприемлемые нападки подрывают целостность футбола. LFP присоединится к жалобам, поданным игроками, в качестве гражданского истца, чтобы полностью поддержать их усилия и помочь обеспечить раскрытие всей правды об этих серьезных событиях. Организация выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам и „Ниице“ и подтверждает свою решимость гарантировать безопасность всех участников футбольного мира».

1 декабря портал Foot Mercato сообщил, что болельщики «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Среди пострадавших оказались Моффи и Бога. Сообщалось, что болельщики били футболистов и плевали в них.

Бога 28 лет, он перешел в «Ниццу» в июле 2023 года. За команду полузащитник провел 73 матча в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Моффи 26 лет, он выступает за французский клуб с июля 2023 года. В составе команды нападающий забил 24 гола и отдал 5 передач в 72 играх.

«Ницца» потерпела шесть поражений подряд в разных турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 декабря в 19:17
Пять дней для Бога и семь — для Моффи


Звучит как название какого-то крутого голливудского триллера.
Брулин
Брулин
03 декабря в 09:54
То есть руководство знает, что на базе разъяренная толпа, которая может убить, но всё равно везёт туда игроков?
Идиоты
adekvat
adekvat
02 декабря в 21:59
Во Франции болельщики всегда себя отвратительно вели.
A.S.A
A.S.A
02 декабря в 21:26
Что то подобное было в португалии, точно сезон не назову, то ли в 2018, то ли в 2019 году... тогда болельщики проникли на тренировочную базу Спортинга и устроили драку с игроками и тренерским штабом....тогда помню серьезно пострадал форвард Бас Дост и тренер Жорже Жезуш....после этого многие игроки разорвали контракты и ушли из команды, из-за этого клуб понес серьезные убытки.....а всё это произошло из-за того, что клуб провалил концовку сезона, и занял третье место в лиге, после чего, президент клуба публично стал гнобить игроков, а после этого произошел этот инцидент....
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 20:00
Игроки стараются забивать голы , а болельщики забивать игроков...)
Серхио Армани
Серхио Армани
02 декабря в 19:57
Были бы у Спартака такие болельщики..
AleS
AleS
02 декабря в 19:41, ред.
Болельщики Ниццы избили Бога - фраза звучит страшно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 18:39
Судя по результатам...они и до избиения не особо желали играть за "Ниццу"....
jbv836azeznv
jbv836azeznv
02 декабря в 18:34
После такого понятное желание покинуть команду
jRest
jRest ответ UncleZack (раскрыть)
02 декабря в 18:30
Узнав об этом, Аршавин съел свой загранпаспорт.
UncleZack
UncleZack
02 декабря в 18:17
По слухам болельщики пришли просто поговорить а эти двое ответили «ваши ожидания,ваши проблемы»)))
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
02 декабря в 18:14
По хорошему - игрокам компенсация от клуба и свободных агентов, клубу штраф за НЕ обеспечение безопасности своих игроков. Ну можно еще и по-английски - с клуба снять очков 20 дабы было не повадно. И конечно матчи до конца сезона без болельщиков. Но ...не верю что такое организуют.
Alex_67
Alex_67
02 декабря в 17:44
Готовьте приличные отступные и статус свободных агентов
Rupertt
Rupertt
02 декабря в 16:57
Ну всё, «Ницца» окончательно сошла с ума. Болельщики уже игроков бьют… Какая там атмосфера может быть после такого? Понятно, что ребята не захотят там оставаться. Это не футбол, это какой-то цирк. Шесть поражений подряд — это плохо. Но нападать на своих же игроков?! Это просто дно. Бога и Моффи вообще молодцы, что подали жалобу. Может, это хоть как-то остановит всю эту дикость.
shlomo
shlomo
02 декабря в 16:28
Как бы команда ни выступала, никто не имеет право на подобные действия. Найти и осудить этих фанатов. Клуб пусть выплатит компенсацию за то что не обеспечил охрану своих сотрудников....

Что то вспомнилось....
Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них.

Это они "Кин-дз-дза" насмотрелись:

— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 15:50
Fan ID на них наслать....
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 15:38
Да-а-а-а, отличился французский футбол, со знаком минус...
