Бывший футболист «Ростова» Каньенда умер на 44-м году жизни

02 декабря 2025, 19:58

Бывший нападающий футбольного клуба «Ростов» Исо Каньенда умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по „Ростову“. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — написано в заявлении пресс-службы команды.

Каньенда провел 123 официальных матча за «Ростов», забив в них 22 гола и отдав 14 результативных передач. Также нападающий выступал в России за московский «Локомотив», волгоградский «Ротор», брянское «Динамо» и «Камаз» из Набережных Челнов. За сборную Малави он провел 54 матча и отметился 13 голами.

