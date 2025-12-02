Бывший футболист «Ростова» Каньенда умер на 44-м году жизни

1764694699

02 декабря 2025, 19:58

Бывший нападающий футбольного клуба «Ростов» умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по „Ростову“. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — написано в заявлении пресс-службы команды.

Каньенда провел 123 официальных матча за «Ростов», забив в них 22 гола и отдав 14 результативных передач. Также нападающий выступал в России за московский «Локомотив», волгоградский «Ротор», брянское «Динамо» и «Камаз» из Набережных Челнов. За сборную Малави он провел 54 матча и отметился 13 голами.