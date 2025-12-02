Защитник «Реала» Менди вновь травмировался
Защитник «Реала» получил новую травму. Повреждение оставит игрока вне игры как минимум до конца года.
30-летний Менди пропустил начало нынешнего сезона из-за другой травмы. Неделю назад футболист впервые в этом сезоне появился на поле, приняв участие в игре Лиги чемпионов.
