Защитник «Реала» Менди вновь травмировался

02 декабря 2025, 21:19

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил новую травму. Повреждение оставит игрока вне игры как минимум до конца года.

30-летний Менди пропустил начало нынешнего сезона из-за другой травмы. Неделю назад футболист впервые в этом сезоне появился на поле, приняв участие в игре Лиги чемпионов.

03 декабря в 08:13
Скомканным получается начало осени карьеры ...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
02 декабря в 23:00
...сериал "Скорая помощь" продолжается...!!!
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 21:48
Они там с алабаем из лазарета не вылезают вообще...
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 21:21
Пожелаю Ферлану скорейшего выздоровления.
Гость
