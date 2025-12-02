Top.Mail.Ru
РФС раскрыл программу матча «Спартак» — «Динамо», посвященного Симоняну

02 декабря 2025, 12:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» начнется с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе в составе сборной СССР Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 6 декабря. Перед началом игры в чаше стадиона «Лукойл-Арена» будут продемонстрированы уникальные архивные фото и кадры кинохроники с участием Симоняна, прозвучат его любимые песни. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Встреча начнется с минуты молчания.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Все комментарии
ABir
ABir
02 декабря в 21:41
Никите Павловичу понравилась бы такая предматчевая программа
sv_1969
sv_1969 ответ Герд Мюллер (раскрыть)
02 декабря в 14:41
Динамо исторический соперник! Это мое мнение
Capral
Capral
02 декабря в 14:19
Да, пожалуй, как и то, что настоящего Динамо давно уже нет... Но для вывески, для рекламы, именно такое соперничество необходимо, чтобы, хоть как-то взбодрить умирающий российский футбол...
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 14:13
Сейчас легионерам фиолетово это противостояние. Да и владельцы клубов нефтянники и банкиры не особо враждуют.
shlomo2
shlomo2
02 декабря в 14:02
......очень жаль, светлая память!.... легенда СССР!!!!!
Capral
Capral ответ Герд Мюллер (раскрыть)
02 декабря в 14:00
Наверно нужно было, если вспомнить про историческое противостояние двух московских клубов...
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ sv_1969 (раскрыть)
02 декабря в 13:34
А Балтика не в тему была? Нужно было дождаться Динамо?
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 13:12
В этом матче Спартак должен побеждать.
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 12:27
Правильное дело затеяли! И как раз соперник в тему!
Гость
