Челестини поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»

02 декабря 2025, 14:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футболисты ЦСКА очень хотят стать зимними чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому выложатся в матче с «Краснодаром» на 300 процентов. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Матч заключительного перед зимней паузой, 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 7 декабря в Краснодаре.

«В последний раз ЦСКА закончил зиму на первом месте 10 лет назад, когда стал чемпионом, — сказал Челестини. — Первые пять месяцев для нас были очень позитивные, мы хотим закончить на первом месте, у нас есть такая возможность, будет хорошая компенсация работы, которую мы провели ранее. Я очень доволен работой, суперкубок мы выиграли, вышли в плей-офф кубка, в лиге идем там, где идем».

«Краснодар» очень сильная команда, она не претерпела изменений, очень сильные личности, по персоналиям. Им не нужно доминировать, чтобы забить четыре гола. Они являются действующими чемпионами, очень сильная команда, что доказывает таблица РПЛ, но мы их побеждали. Если мои игроки будут думать об отпуске, то им придется, возможно, поменять профессию. Они готовы на 300 процентов, никаких сомнений, что они выложатся полностью", — добавил Челестини.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. ЦСКА с 36 очками идет вторым.

Николай Жунин
Николай Жунин
03 декабря в 13:58
Одного желания недостаточно.
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 21:19
ЦСКА вне зависимости от результата ближайшего матча в Краснодаре остается в золотой гонке. Чтобы выдержать ее до самого конца и всерьез рассчитывать на успех, необходимо качественное точечное усиление.
Шуня771
Шуня771
02 декабря в 21:00
Мечтать не вредно!)
Удачи быкам!
rphu8ze8ueq3
rphu8ze8ueq3
02 декабря в 20:59
    nxxgfm6thnt3
    nxxgfm6thnt3
    02 декабря в 20:39
    Быки сейчас поинтереснее,плюс родные стены, удачи им в очном поединке
    shur
    shur
    02 декабря в 18:59
    "...Они готовы на 300 процентов....!!" Принимаю ставки!
    Поскольку сам москвич буду за ЦСКА, но если что пойдёт
    не так, Красный Бык дома может так приложить,мало не покажется! Классной игры, борьбы на каждом участке поля!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    02 декабря в 17:41, ред.
    Побеждайте Краснодар и будем первыми!
    Главное что бы судьи не ошибались, как в первом матче в Москве, где не поставили 100% пенальти в ворота Краснодара за игру рукой и матч завершился со счётом 1:1
    Rupertt
    Rupertt
    02 декабря в 16:58
    Матч будет просто огненный, потому что и «Краснодар», и ЦСКА понимают, что это игра за зимнее первое место, а такое бывает раз в десятилетие. Челестини правильно говорит, что если кто-то будет думать об отпуске, то ему действительно в футболе делать нечего, ведь такие матчи и определяют характер команды. Конечно, «Краснодар» сейчас очень силён, стабильный состав, сыгранность, но ЦСКА в этом сезоне реально удивляет своей дисциплиной, и видно, что игроки реально заряжены на результат. Не знаю, как сложится игра, но точно будет битва без пауз и без раскачки.
    112910415
    112910415
    02 декабря в 16:11
    одна из команд уйдёт в зиму в отличном настроении !
    Capral
    Capral
    02 декабря в 15:55
    Подсознательно думать об отпуске будут и те и другие, потому что никто не хочет ехать на острова больным. И никто- ни Челестини, ни Мусаев не сможет заставить игроков думать по другому. Другое дело, что в игре многое забывается, команды входят в раж, отдаются игре. Предвкушаю интересный поединок. Вероятно, Краснодар больше будет атаковать, но при этом не следует забывать, что армейцы очень опасны в контр игре, что они неоднократно доказывали по ходу 1-го круга...

    Правда, последнее время контр выпады ЦСКА не так остры, как в летний период, но в любом случае, Краснодару следует быть внимательным, особенно в центре поля, где соперник формирует контр игру... В плане тренерского противостояния очень любопытная игра. Ну и конечно- мощная полузащита ЦСКА, с рвущими флангами, с мозговым центром в лице незаурядного Облякова- против краснодарского поэта Эдика и голевого бомбардира Кордобы!!! Мне интересно, чья средняя линия окажется креативнее. На сегодня, свежее выглядит Краснодар.

    Ну и конечно, непременно без судейских ляпов и провокаций, дабы не превратить центральную игру в очередной скандал... Пусть встретятся два разных футбола- краснодарская поэзия- против армейской прагматики. Удачи командам, и без травм, особенно в преддверии отпуска!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 декабря в 15:47
    Дело попахивает ничьей, самый вероятный результат.
    Варвар7
    Варвар7
    02 декабря в 15:42
    А между тем очные матчи этих команд становятся "знаковыми" - жду интересной упорной игры с интригой....
