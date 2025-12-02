Челестини поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»

Футболисты ЦСКА очень хотят стать зимними чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому выложатся в матче с «Краснодаром» на 300 процентов. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
Матч заключительного перед зимней паузой, 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 7 декабря в Краснодаре.
«В последний раз ЦСКА закончил зиму на первом месте 10 лет назад, когда стал чемпионом, — сказал Челестини. — Первые пять месяцев для нас были очень позитивные, мы хотим закончить на первом месте, у нас есть такая возможность, будет хорошая компенсация работы, которую мы провели ранее. Я очень доволен работой, суперкубок мы выиграли, вышли в плей-офф кубка, в лиге идем там, где идем».
«Краснодар» очень сильная команда, она не претерпела изменений, очень сильные личности, по персоналиям. Им не нужно доминировать, чтобы забить четыре гола. Они являются действующими чемпионами, очень сильная команда, что доказывает таблица РПЛ, но мы их побеждали. Если мои игроки будут думать об отпуске, то им придется, возможно, поменять профессию. Они готовы на 300 процентов, никаких сомнений, что они выложатся полностью", — добавил Челестини.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. ЦСКА с 36 очками идет вторым.
Удачи быкам!
В Краснодаре...
Если исключить два фактора... у ОЛЛС никаких шансов.
Поскольку сам москвич буду за ЦСКА, но если что пойдёт
не так, Красный Бык дома может так приложить,мало не покажется! Классной игры, борьбы на каждом участке поля!
Главное что бы судьи не ошибались, как в первом матче в Москве, где не поставили 100% пенальти в ворота Краснодара за игру рукой и матч завершился со счётом 1:1
Правда, последнее время контр выпады ЦСКА не так остры, как в летний период, но в любом случае, Краснодару следует быть внимательным, особенно в центре поля, где соперник формирует контр игру... В плане тренерского противостояния очень любопытная игра. Ну и конечно- мощная полузащита ЦСКА, с рвущими флангами, с мозговым центром в лице незаурядного Облякова- против краснодарского поэта Эдика и голевого бомбардира Кордобы!!! Мне интересно, чья средняя линия окажется креативнее. На сегодня, свежее выглядит Краснодар.
Ну и конечно, непременно без судейских ляпов и провокаций, дабы не превратить центральную игру в очередной скандал... Пусть встретятся два разных футбола- краснодарская поэзия- против армейской прагматики. Удачи командам, и без травм, особенно в преддверии отпуска!!!
