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Фулхэм - Саутгемптон
Арсенал - Челси
Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Эвертон

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Манчестер Юнайтед

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Мелбет 3.16 3.69 2.25
Лига ставок 3.00 3.65 2.42
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    31' (1:1) Барнс Харви (15) (Мэддисон Джеймс (10))
     
    54' Мэддисон Джеймс (10)
     
    81' Олбрайтон Марк (11) уходит с поля, Перес Айосе (17) вышел на поле
     
    89' Ндиди Вилфрид (25)
     
    23' (0:1) Рэшфорд Маркус (10) (Фернандеш Бруну (18))
     
    45+1' Фернандеш Бруну (18)
     
    54' Джеймс Даниэл (21) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
     
    66' Линделеф Виктор (2) уходит с поля, Туанзебе Аксель (38) вышел на поле
     
    75' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
     
    79' (1:2) Фернандеш Бруну (18) (Кавани Эдинсон (7))
     
    85' (2:2) Автогол Туанзебе Аксель (38)
    Голы
    23’ 0:1 Рэшфорд Маркус
    ассистент Фернандеш Бруну
    Барнс Харви
    ассистент Мэддисон Джеймс     		1:1 31’
    79’ 1:2 Фернандеш Бруну
    ассистент Кавани Эдинсон
    Туанзебе Аксель 2:2(А) 85’
    Наказания
    45+1’ Фернандеш Бруну
    Мэддисон Джеймс 54’
    Ндиди Вилфрид 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Погба Поль Джеймс Даниэл
    66’ Туанзебе Аксель Линделеф Виктор
    75’ Кавани Эдинсон Марсьяль Антони
    Перес Айосе Олбрайтон Марк 81’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 4
    		10 Фолы 17
    		5 Угловые 0
    		1 Офсайды 4
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 19:14
    Лестер конечно же дерзкая команда, но им не хватает стабильности
    Могут вынести Сити, Тоттенхэм, Арсенал, Челси....и т.д, но могут оступиться с Фулхэмом или с Виллой...
    Хорошую банду сколотил Роджерс удачи им!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 19:00, ред.
    Зверь1 моё, с Лисами ничья, дальше Волки, а где Медведи, это что за квест обратный на колобка!?)))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
    сегодня в 18:50, ред.
    В АПЛ паспортисты +20,30 лямов от его стоимости на Трасфермаркете, проще купить иностранца как Бруно, Донни Ван де Бека, Кавани, чем англичанина!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 18:45
    Что делает Лестер с такой защитой на 2ом месте???) Ну и у МЮ тоже защита не ахти, даже дорогущий Магуайр не помогает, конечно он не виноват, что МЮ купили за такие бешенные деньги.))
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    там переплата за английский паспорт 50 млн
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Санчо Панса (раскрыть)
    сегодня в 18:18
    Варди переживает 2-ю молодость!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:15
    Крутой вышел матч! Жаль, конечно, что манкунианцы не удержали победу...А она бы им очень пригодилась! Варди даже в конце 2020 года забивает помногу.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Хет трик Дзюбы (раскрыть)
    сегодня в 18:04, ред.
    Что есть того не отнимешь! Когда вот такие напы в атаке, которые могут решать, 1 на 1, что для МЮ сейчас проблема, для команды 50 % минимум надёги на победу
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 18:00
    Дрогба - отдельный разговор!ВОЖДЬ!!!! Лучший африканец в истории АПЛ!!! Они схожи чутьем, и процентом реализации, но Дидье не сравнится в скорости с Варди, Дидиье нужно было много пространства чтобы разбежаться, а Варди спринтер, с первого шага может такой рывок сделать, что никакие Бельерины и Кайлы Уокеры не догонят)))
    lobsterdam
    lobsterdam ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 17:58
    продали Магвара в МЮ за 80, но я был против...и это было видно почему в сегодняшнем матче. Для Лестера он был топ, а в МЮ ни рыба, ни мясо!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 17:57
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Хет трик Дзюбы (раскрыть)
    сегодня в 17:56, ред.
    Варди Лис у ворот, как Дрогба в своё время у Челси выскакивал как чёрт из табакерки, там где его не ждали и забивал гол, так и Варди ещё в чемпионский год Лестера при Сафе его переманили в МЮ, но ныне у руле не САФ. Варди работяга, он до Лестера в низших дивизионных играл, в заводских командах, бухал, а сейчас грандам АПЛ забивает! Работяге алкоголь не помеха,, это не современные футболисты, что причесоны меняют, да падают от дуновения ветра, это старая школа! За это Варди и уважаю!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Хет трик Дзюбы (раскрыть)
    сегодня в 17:53
    С уважением к нему отношусь...
    juvenale
    juvenale ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    сегодня в 17:53
    ну я так и думал)))ато пишут,что чуть ли не бедняки апл взяли)))хотя с 2010 их богач купил
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Hoyar (раскрыть)
    сегодня в 17:52
    У бруно стержень есть лидера, чего не скажешь о Погба, Погба пора в Барсу, Реал , Ливерпуль!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 17:51
    Боевая ничья!!!
    Hoyar
    Hoyar
    сегодня в 17:51
    Бруно нужно уже в Реал, Барсу переходить, а то сдуется такой игрок как Погба.
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 17:51
    так в этом то и безупречность Варди! Весь матч его не видел, ни одного действия, и тут он там где надо, МЮ не реализовал, а это как то не прощается для их уровня, в случае с моментом Рэшфорда во 2тайме, однозначно что Варди бы не простил при таком выходе, мужику 33, а он фору дает всем молодым в АПЛ, что Кейну, что Рэшфорду, по своему уникальный игрок для АПЛ!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    а так они любят ноунеймов брать по 10-20 млн , один из пяти таких "выстреливает" , интегрируется в состав и дальше в другие команды за большие деньги . Добротный , разумный середняк АПЛ
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 17:46
    нормально они тратят , вон того же тилеманса за лямов 50 взяли
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Хет трик Дзюбы (раскрыть)
    сегодня в 17:45
    Чувтье-чутьем, но три защитника были рядом и ... зевали! Также в первом голе! "Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят!" (из песни). Просто свезло Лестеру, а МЮ - нет! Надо было свои забивать!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 17:40
    может кто подскажет самые дорогие трансферы Лестера и сколько они обычно тратят
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ lobsterdam (раскрыть)
    сегодня в 17:40
    Именно про это я и говорю. Играя на максимуме своих возможностей, относятся с полным серьезом к своим соперникам. А это приносит результат.
    Juve14
    Juve14 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 17:39
    Ага, в АПЛ они стали одними из сильнейших в сезоне чемпионства, после того сезона сильного спада я не замечал, крепкий не дорогой состав который дает бой всем клубам из топ 6 АПЛ, молодцы
    Ми Ша
    Ми Ша ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 17:39
    Немного неуместное сравнение, Лестер все-таки команда без многомиллионных вложений...)).
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Ми Ша (раскрыть)
    сегодня в 17:38
    Это обычная история: в одном клубе ни шатко, ни валко, а в другом - звезда. Что называется, пришелся ко двору!
    allemz
    allemz ответ Ми Ша (раскрыть)
    сегодня в 17:38
    ))
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus ответ Ми Ша (раскрыть)
    сегодня в 17:38
    да ничего себе , легко - его пол года "подписывали" )))
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 17:38
    фернандеш походу один играет)))
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 17:37, ред.
    отличный результат! принимается!))
    в плане, для конкурентов этих двух команд - отличный.
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