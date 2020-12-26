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2 : 2
завершен
сегодня, 15:30
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Стадион Кинг Пауэр
Телетрансляция: Okko Спорт
|23’
|0:1
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Рэшфорд Маркус
ассистент Фернандеш Бруну
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Барнс Харви
ассистент Мэддисон Джеймс
|1:1
|31’
|79’
|1:2
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Фернандеш Бруну
ассистент Кавани Эдинсон
|Туанзебе Аксель
|2:2(А)
|85’
|45+1’
|Фернандеш Бруну
|Мэддисон Джеймс
|54’
|Ндиди Вилфрид
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Погба Поль
|Джеймс Даниэл
|66’
|Туанзебе Аксель
|Линделеф Виктор
|75’
|Кавани Эдинсон
|Марсьяль Антони
|Перес Айосе
|Олбрайтон Марк
|81’
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|10
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|17
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|5
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|4
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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