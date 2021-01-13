В 31 Эдерсон Спасений: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

З 3 Диаш Рубен Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 95 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 94

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

З 5 Стоунз Джон Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 94

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

З 11 Зинченко Александр Отборы: 3 Перехваты: 5 Пасы: 104 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 94

П 16 Родри Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 86 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 94

Н 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 82

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 79 Мбете-Табу Люк

З 22 Менди Бенжамен

З 2 Уокер Кайл

З 78 Харвуд-Беллис Тэйлор

П 25 Фернандиньо

Н 9 Жезус Габриэл Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12