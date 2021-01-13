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Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Брайтон энд Хоув Альбион

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    44' (1:0) Фоден Фил (47) (Де Брюйне Кевин (17))
     
    67' Марез Рияд (26) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    82' Фоден Фил (47) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    90+2' (1:0) Нереализованный пенальти Стерлинг Рахим (7)
     
    62' Вельтман Йоэл (34)
     
    2
    68' Тау Перси (22) уходит с поля, Мопе Нил (9) вышел на поле
    68' Проппер Дэйви (24) уходит с поля, Марч Соломон (20) вышел на поле
     
    77' Уэбстер Адам (4)
     
    86' Троссард Леандро (11) уходит с поля, Хадра Реда (67) вышел на поле
    Голы
    Фоден Фил
    ассистент Де Брюйне Кевин     		1:0 44’
    Наказания
    62’ Вельтман Йоэл
    77’ Уэбстер Адам
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жезус Габриэл Марез Рияд 67’
    68’ Мопе Нил Тау Перси
    68’ Марч Соломон Проппер Дэйви
    Стерлинг Рахим Фоден Фил 82’
    86’ Хадра Реда Троссард Леандро
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 1
    		4 Фолы 12
    		8 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
    14 января в 01:38
    Жезус? а чем он лучше мажет Стерлинга? Кун - вот это был пенальтист - чётко в сетку.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 января в 01:36
    Швепсу надо перестать завязывать косички этому ямайцу. Хотя в матче с нашими КДБ тоже промазал,но конечно сегодня был запуск шатла.
    Играли конечно по лучше чем МЮ с Бёрнли.,но тоже победили на удачном ударе Фодена и куча нереализованных моментов.у того же Кэпа. Вообще то по моментам был разгром.
    Dexter2110
    Dexter2110
    13 января в 23:42, ред.
    И я, не могу понятбь Гвардиолу, зачем выпускать игрока, который на протяжении всех матчей обсырается и подводит команду. Посади на банку и выпускай других игроков, тогоже Фодена( слава Богу, что он сегодня играл) Торреса, да в конце концов Х с ним, тогоже Джезуса и то толку будет больше
    Dexter2110
    Dexter2110 ответ sihafazatron (раскрыть)
    13 января в 23:36
    Дали пробить т.к. Стерлинг лошит в этом сезоне и подумали, если забъёт, то вдруг перестанет лошить и начнет нормально играть. Но увы, 8 это судьба. И лично мое мнение в МС он седя изчерпал, пора его продавать и желательно в это трансферное окно, т.к. летом он будет стоить 0, если будет так играть
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
    13 января в 23:31, ред.
      sihafazatron
      sihafazatron
      13 января в 23:10
      вратарь у брайтона - негр, а стерлинг своих не обижает))
      вот был бы белый, он бы трешку отгрузил с одной пенки)))
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      13 января в 23:08
      У Сити крайне неважная реализация, это обязательно аукнется в дальнейших матчах.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      13 января в 23:02
      Я даже не сомневался, что этот бегунок не забьет пенку))
      allemz
      allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
      13 января в 23:02
      Пожалели днаря, дали возможность, но сам отнесся к этому безответственно и лупанул по воробьям.
      allemz
      allemz
      13 января в 23:00, ред.
      Тем временем, Фоден в 5 последних играх в старте: 4 гола + 2 голевые передачи.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
      13 января в 23:00
      вообще не понял почему ему дали бить пенку. были же на поле кдб и жезус.
      а вообще с пенками у нас частенько проблемы возникают((
      Milаn-f
      Milаn-f
      13 января в 22:59
      С победой!
      allemz
      allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
      13 января в 22:56
      Это днище не извлекло урок после Лиона..
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Stalker-ato (раскрыть)
      13 января в 22:54
      зина не уровень мс, уверен скоро уйдет
      sihafazatron
      sihafazatron
      13 января в 22:52
      ох если бы в конце сравняли счет, стрелинга бы сразу на ямайку отправили))
      да и вообще должны были намного больше забивать, ну да ладно, щас главное 3 очка
      allemz
      allemz
      13 января в 22:51, ред.
      Млть нашли кому доверить бить пенальти я в аку... ахахах, тьфу обезьянка в своем репертуаре
      Milаn-f
      Milаn-f
      13 января в 22:44
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
        13 января в 22:42
        Вот это и печально, пока у ДДХ не появился Реальный конкурент, Давид сдал, тут такая же песня!
        allemz
        allemz ответ Stalker-ato (раскрыть)
        13 января в 22:41
        Пасует вперед-назад, но не обостряет, пассивен в обороне
        Stalker-ato
        Stalker-ato
        13 января в 22:38
        народ кто смотрит,как там Зинченко играет?
        allemz
        allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
        13 января в 22:36, ред.
        По его рвотному уровню игры только Жезус
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
        13 января в 22:33
        У Мареза конкуренты есть на позицию?!
        allemz
        allemz
        13 января в 22:32
        Жезус олень на своей половине пытается финтами накрутить, 2 привоза
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Milаn-f (раскрыть)
        13 января в 22:30
        Фоден - это будущее Сити!!!
        allemz
        allemz
        13 января в 22:27
        Марез абсолютно никакой, лавка его место
        Milаn-f
        Milаn-f
        13 января в 22:27
        Фоден в последнее время много забивает. Молодец. Сити победы. Опасный счет пока что. Пора отвоевывать утерянные позиции
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        13 января в 21:52, ред.
        Проппер у соперника, (не тот, что с седыми бровями, лысый которого гоняют, по кухне) сдал, помню дебют за Сборную Нидерландов и сразу дубль, ныне его в старте основы нет, жаль хоть и возраст, но в атаке был хорош был
        Igo0rek
        Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
        13 января в 21:48, ред.
        Благодарю! Взаимно!))
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
        13 января в 21:48
        Я же говорил, не смотрю матч, толковый парень, шариками не балуется!
        allemz
        allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
        13 января в 21:46
        Приветствую! Взаимно.
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