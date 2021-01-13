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1 : 0
завершен
13 января 2021, 21:00
среда
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Стадион Этихад Стэдиум
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Фоден Фил
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:0
|44’
|62’
|Вельтман Йоэл
|77’
|Уэбстер Адам
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жезус Габриэл
|Марез Рияд
|67’
|68’
|Мопе Нил
|Тау Перси
|68’
|Марч Соломон
|Проппер Дэйви
|Стерлинг Рахим
|Фоден Фил
|82’
|86’
|Хадра Реда
|Троссард Леандро
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|16
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|1
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|4
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|2
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Играли конечно по лучше чем МЮ с Бёрнли.,но тоже победили на удачном ударе Фодена и куча нереализованных моментов.у того же Кэпа. Вообще то по моментам был разгром.
Играли конечно по лучше чем МЮ с Бёрнли.,но тоже победили на удачном ударе Фодена и куча нереализованных моментов.у того же Кэпа. Вообще то по моментам был разгром.
вот был бы белый, он бы трешку отгрузил с одной пенки)))
вот был бы белый, он бы трешку отгрузил с одной пенки)))
а вообще с пенками у нас частенько проблемы возникают((
а вообще с пенками у нас частенько проблемы возникают((
да и вообще должны были намного больше забивать, ну да ладно, щас главное 3 очка
да и вообще должны были намного больше забивать, ну да ладно, щас главное 3 очка