|Бавария
|3:3
|РБ Лейпциг
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3 : 3
завершен
05 декабря 2020, 20:30
суббота
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Стадион Альянц Арена
|19’
|0:1
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Нкунку Кристофер
ассистент Форсберг Эмиль
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Мусиала Джамал
ассистент Коман Кингсли
|1:1
|30’
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Мюллер Томас
ассистент Коман Кингсли
|2:1
|34’
|36’
|2:2
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Клюйверт Джастин
ассистент Айдара Амаду
|48’
|2:3
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Форсберг Эмиль
ассистент Анхелиньо
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Мюллер Томас
ассистент Коман Кингсли
|3:3
|75’
|51’
|Мукиеле Норди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мусиала Джамал
|Мартинес Хави
|25’
|62’
|Поульсен Юссуф
|Форсберг Эмиль
|Гнабри Серж
|Сане Лерой
|64’
|72’
|Кампль Кевин
|Забитцер Марсель
|72’
|Ольмо Даниэль
|Мукиеле Норди
|78’
|Орбан Вилли
|Клюйверт Джастин
|78’
|Серлот Александр
|Айдара Амаду
|Коста Дуглас
|Коман Кингсли
|83’
|Ричардс Крис
|Боатенг Джером
|84’
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|9
|Удары по воротам
|7
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|5
|Удары в створ
|4
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|5
|Фолы
|8
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|10
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|4
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|1
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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