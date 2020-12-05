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Бавария - РБ Лейпциг
Фрайбург - Боруссия
Айнтрахт - Боруссия
Кельн - Вольфсбург
Арминия - Майнц

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против РБ Лейпциг

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    25' Мартинес Хави (8) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    30' (1:1) Мусиала Джамал (42) (Коман Кингсли (29))
     
    34' (2:1) Мюллер Томас (25) (Коман Кингсли (29))
     
    64' Сане Лерой (10) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    75' (3:3) Мюллер Томас (25) (Коман Кингсли (29))
     
    83' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Коста Дуглас (11) вышел на поле
     
    84' Боатенг Джером (17) уходит с поля, Ричардс Крис (41) вышел на поле
     
    19' (0:1) Нкунку Кристофер (18) (Форсберг Эмиль (10))
     
    36' (2:2) Клюйверт Джастин (21) (Айдара Амаду (8))
     
    48' (2:3) Форсберг Эмиль (10) (Анхелиньо (3))
     
    51' Мукиеле Норди (22)
     
    62' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
     
    2
    72' Забитцер Марсель (7) уходит с поля, Кампль Кевин (44) вышел на поле
    72' Мукиеле Норди (22) уходит с поля, Ольмо Даниэль (25) вышел на поле
     
    2
    78' Клюйверт Джастин (21) уходит с поля, Орбан Вилли (4) вышел на поле
    78' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Серлот Александр (19) вышел на поле
    Голы
    19’ 0:1 Нкунку Кристофер
    ассистент Форсберг Эмиль
    Мусиала Джамал
    ассистент Коман Кингсли     		1:1 30’
    Мюллер Томас
    ассистент Коман Кингсли     		2:1 34’
    36’ 2:2 Клюйверт Джастин
    ассистент Айдара Амаду
    48’ 2:3 Форсберг Эмиль
    ассистент Анхелиньо
    Мюллер Томас
    ассистент Коман Кингсли     		3:3 75’
    Наказания
    51’ Мукиеле Норди
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мусиала Джамал Мартинес Хави 25’
    62’ Поульсен Юссуф Форсберг Эмиль
    Гнабри Серж Сане Лерой 64’
    72’ Кампль Кевин Забитцер Марсель
    72’ Ольмо Даниэль Мукиеле Норди
    78’ Орбан Вилли Клюйверт Джастин
    78’ Серлот Александр Айдара Амаду
    Коста Дуглас Коман Кингсли 83’
    Ричардс Крис Боатенг Джером 84’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 7
    		5 Удары в створ 4
    		5 Фолы 8
    		10 Угловые 2
    		0 Офсайды 4
    		61% Владение мячом 39%
    		1 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Palex
    Palex ответ shlifen (раскрыть)
    06 декабря в 12:54
    Согласен, отличный матч, огненный. Но у Баварии большие потере в опорной зоне, Киммих, Толлисо,Мартинес и потеря двух левых защитников Эрнандес и Девис. Мне кажется это серьёзные потери.
    galem72
    galem72
    06 декабря в 10:05
    Буллы неплохо начали гостить, но на весь матч задора не хватило. Жаль, что мнх испортила им счёт.
    Брулин
    Брулин
    05 декабря в 22:59
    Веселый матч конечно)) Очень понравился Мусиала, крутой парень растет! Ничего не боится, идет в дриблинг
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    05 декабря в 22:50
    Вот это матч выдали Бавария и Лейпциг!!! Инициатива переходила от одних к другим несколько раз походу игры. Юлиан Нагельсманн отличный молодой тренер. В таком возрасте имеет такой хороший опыт. Это уже вторая его команда, которая показывает очень хороший и красивый футбол. Я бы не поверил, если б мне кто-то сказал перед игрой, что матч закончится с таким счётом. Лучший игрок 2020 года не сумел сегодня забить. Но отличился Мюллер, оформив дубль. У Кингсли Команда хет-трик по голевым передачам. Этот выдающийся результат, которым редко кто может хвастаться! Также в этой игре отличился сын хорошо нам знакомого Патрика Клюйверта Джастин.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    05 декабря в 22:35
    Сегодня Бавария мог забыть больше голов но секономиль голы в игре против Барсы 8:2 😂😂😂
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    05 декабря в 22:34
    У Комана сегодня 3 голевых паса
    shlifen
    shlifen
    05 декабря в 22:29
    Отличный матч - самый интересный сегодня, особенно если учитывать статус соперников. 6 голов, интрига до последней минуты. В целом Лейпциг показывает что хочет претендовать на звание "второй силы" в Германии, пока Боруссия находится в "анабиозе" с Фавром. Очень порадовали "качели" по ходу матча (0-1, 2-1, 2-3, 3-3), и то что "быки" оказали серьёзное сопротивление Мюнхену. Надеюсь в этом сезоне, хотя бы они смогут побороться с мюнхенцами за" салатницу" всерьёз...
    Klaus-S
    Klaus-S
    05 декабря в 22:29
    Нормально так. Сегодня в Бундеслиге ничейный день. В пяти матчах, четыре результативные ничьи.
    vastudio
    vastudio
    05 декабря в 22:24
    Быки, ещё есть время закатить баварке четвёртый!
    vastudio
    vastudio ответ Враги повисли на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 декабря в 22:21
      vastudio
      vastudio
      05 декабря в 22:09
      Ээээ....быки,не расслаБЛЯТЬся ,давайте четвёртый баварке! Вы должны взять сегодня 3 очка!
      DEIVID
      DEIVID
      05 декабря в 22:08
      Левандовский точку поставит.
      shlifen
      shlifen
      05 декабря в 22:08
      Офигеть матч, 3-3, и чувство что это не последний мяч...
      DEIVID
      DEIVID
      05 декабря в 22:08
      Мюллер хорош.
      3-3
      Evgeny Moreman
      Evgeny Moreman ответ Klaus-S (раскрыть)
      05 декабря в 22:00
      Да нет ,у них просто денег до фига,развлекаются.
      Klaus-S
      Klaus-S ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
      05 декабря в 21:55
      Сумасшедшие люди.. Потом сидеть, переживать.
      dimagas2
      dimagas2
      05 декабря в 21:44
        DEIVID
        DEIVID
        05 декабря в 21:44
        Нойер, наверное, уже зае...ся мячи из сетки доставать.
        vastudio
        vastudio
        05 декабря в 21:42
        Ай красавцы бычки, продолжать в таком же духе!
        shlifen
        shlifen
        05 декабря в 21:39
        А Лейпциг-то не стушевался... Дали бой Баварцам...
        Evgeny Moreman
        Evgeny Moreman
        05 декабря в 21:32
        Сегодня был в конторе БК Зенит ,приехали армяне поставили лимон на победу Баварии ,хорошие деньги должны поднять ,или нет ?🤔
        Adolf33
        Adolf33
        05 декабря в 21:07
        Как по нотам! Великолепный гол!
        Adolf33
        Adolf33
        05 декабря в 21:02
        Вот и новичок отметился!
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        05 декабря в 21:01
        Чо-та хрень какая-то происходит
        vastudio
        vastudio
        05 декабря в 20:57
        Давай ещё пару нкунку баварке!
        волгодон 2
        волгодон 2
        05 декабря в 20:54
        нкунку хороший
        VeniaminS
        VeniaminS
        05 декабря в 20:29
        Бавария
        vastudio
        vastudio
        04 декабря в 00:17
        Победа Лейпцига без вариантов!
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