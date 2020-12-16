|Бавария
|2:1
|Вольфсбург
|
2 : 1
завершен
16 декабря 2020, 22:30
среда
|
Стадион Альянц Арена
|5’
|0:1
|
Филипп Максимилиан
ассистент Мбабу Кевин
|
Левандовски Роберт
ассистент Коман Кингсли
|1:1
|45+1’
|
Левандовски Роберт
ассистент Боатенг Джером
|2:1
|50’
|34’
|Арнольд Максимилиан
|Гнабри Серж
|69’
|Сане Лерой
|84’
|Коман Кингсли
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мусиала Джамал
|Гнабри Серж
|70’
|Рока Марк
|Толиссо Корентен
|70’
|70’
|Виктор Жоао
|Брекало Йосип
|70’
|Бьялек Бартош
|Баку Ридле
|78’
|Гилавоги Джошуа
|Понграчич Марин
|86’
|Отавио Пауло
|Русийон Жером
|86’
|Гинчек Даниэль
|Филипп Максимилиан
|Коста Дуглас
|Сане Лерой
|90’
|
|11
|Удары по воротам
|17
|
|
|2
|Удары в створ
|6
|
|
|14
|Фолы
|16
|
|
|7
|Угловые
|7
|
|
|0
|Офсайды
|3
|
|
|58%
|Владение мячом
|42%
|
|
|5
|Cэйвы
|0
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|