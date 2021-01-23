|Майнц
|3:2
|РБ Лейпциг
|
3 : 2
завершен
23 января 2021, 17:30
суббота
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Стадион Опель Арена
|15’
|0:1
|Адамс Тайлер
|Ниакате Мусса
|1:1
|24’
|30’
|1:2
|Хальстенберг Марцель
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Ниакате Мусса
ассистент Белл Штефан
|2:2
|35’
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Баррейро Леандро
ассистент Да Коста Данни
|3:2
|50’
|23’
|Хальстенберг Марцель
|Ниакате Мусса
|40’
|70’
|Адамс Тайлер
|Да Коста Данни
|75’
|88’
|Орбан Вилли
|90+2’
|Серлот Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Нкунку Кристофер
|Хальстенберг Марцель
|61’
|Самарджич Лазар
|Айдара Амаду
|61’
|Клюйверт Джастин
|Форсберг Эмиль
|Озтюнали Левин
|Латца Данни
|66’
|Салаи Адам
|Квайсон Робин
|66’
|Штегер Кевин
|Мвене Филип
|66’
|77’
|Мукиеле Норди
|Адамс Тайлер
|77’
|Хван Хи-Чхан
|Ольмо Даниэль
|Тауэр Никлас
|Кор Доминик
|79’
|Буркардт Йонатан
|Баррейро Леандро
|86’
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|9
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|0
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|3
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|4
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В последнем туре «Лейпциг» в тяжелой борьбе вырвал победу 1:0 у «Униона» на своем поле. Это позволило остаться на второй строчке, и прервалась зарождающаяся серия из двух матчей без побед.«Майнц» имеет вторую худшую оборону в Бундеслиге, пропуская в среднем 2.11 гола за матч. «Лейпциг» в последнем туре добыл важную победу над «Унионом», благодаря которой остался на втором месте. Сегодня у «быков» соперник куда проще – «Майнц» с самого старта сезона находится в глубоком кризисе, выхода из которого пока не видно. В обороне «карнавальщики» проваливаются регулярно, так что с забитыми голами у гостей проблем возникнуть не должно, как и с набором трех очков.
Мы считаем, что гости добудут победу в результативном матче. Прогноз – победа «Лейпцига».
В последнем туре «Лейпциг» в тяжелой борьбе вырвал победу 1:0 у «Униона» на своем поле. Это позволило остаться на второй строчке, и прервалась зарождающаяся серия из двух матчей без побед.«Майнц» имеет вторую худшую оборону в Бундеслиге, пропуская в среднем 2.11 гола за матч. «Лейпциг» в последнем туре добыл важную победу над «Унионом», благодаря которой остался на втором месте. Сегодня у «быков» соперник куда проще – «Майнц» с самого старта сезона находится в глубоком кризисе, выхода из которого пока не видно. В обороне «карнавальщики» проваливаются регулярно, так что с забитыми голами у гостей проблем возникнуть не должно, как и с набором трех очков.
Мы считаем, что гости добудут победу в результативном матче. Прогноз – победа «Лейпцига».