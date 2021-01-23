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Майнц - РБ Лейпциг
Байер - Вольфсбург
Фрайбург - Штутгарт
Аугсбург - Унион
Арминия - Айнтрахт
Герта - Вердер

Текстовая онлайн трансляция матча Майнц против РБ Лейпциг

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Мелбет 8.28 4.88 1.42
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    24' (1:1) Ниакате Мусса (19)
     
    35' (2:2) Ниакате Мусса (19) (Белл Штефан (16))
     
    40' Ниакате Мусса (19)
     
    50' (3:2) Баррейро Леандро (35) (Да Коста Данни (22))
     
    3
    66' Латца Данни (6) уходит с поля, Озтюнали Левин (8) вышел на поле
    66' Квайсон Робин (7) уходит с поля, Салаи Адам (28) вышел на поле
    66' Мвене Филип (23) уходит с поля, Штегер Кевин (17) вышел на поле
     
    75' Да Коста Данни (22)
     
    79' Кор Доминик (31) уходит с поля, Тауэр Никлас (25) вышел на поле
     
    86' Баррейро Леандро (35) уходит с поля, Буркардт Йонатан (29) вышел на поле
     
    15' (0:1) Адамс Тайлер (14)
     
    23' Хальстенберг Марцель (23)
     
    30' (1:2) Хальстенберг Марцель (23)
     
    55' Хальстенберг Марцель (23) уходит с поля, Нкунку Кристофер (18) вышел на поле
     
    2
    61' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Самарджич Лазар (20) вышел на поле
    61' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Клюйверт Джастин (21) вышел на поле
     
    70' Адамс Тайлер (14)
     
    2
    77' Адамс Тайлер (14) уходит с поля, Мукиеле Норди (22) вышел на поле
    77' Ольмо Даниэль (25) уходит с поля, Хван Хи-Чхан (11) вышел на поле
     
    88' Орбан Вилли (4)
     
    90+2' Серлот Александр (19)
    Голы
    15’ 0:1 Адамс Тайлер
    Ниакате Мусса 1:1 24’
    30’ 1:2 Хальстенберг Марцель
    Ниакате Мусса
    ассистент Белл Штефан     		2:2 35’
    Баррейро Леандро
    ассистент Да Коста Данни     		3:2 50’
    Наказания
    23’ Хальстенберг Марцель
    Ниакате Мусса 40’
    70’ Адамс Тайлер
    Да Коста Данни 75’
    88’ Орбан Вилли
    90+2’ Серлот Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Нкунку Кристофер Хальстенберг Марцель
    61’ Самарджич Лазар Айдара Амаду
    61’ Клюйверт Джастин Форсберг Эмиль
    Озтюнали Левин Латца Данни 66’
    Салаи Адам Квайсон Робин 66’
    Штегер Кевин Мвене Филип 66’
    77’ Мукиеле Норди Адамс Тайлер
    77’ Хван Хи-Чхан Ольмо Даниэль
    Тауэр Никлас Кор Доминик 79’
    Буркардт Йонатан Баррейро Леандро 86’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 5
    		13 Фолы 16
    		3 Угловые 9
    		2 Офсайды 0
    		32% Владение мячом 68%
    		3 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 4
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    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    23 января в 20:30
    Нагельсман сливается, в Дортмунд просится!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Timeless (раскрыть)
    23 января в 20:03
    а завтра веселье продолжится и бавария проиграет)))
    Timeless
    Timeless
    23 января в 19:38
    Весело в Бундеслиге. Вчера Шмели влетели а сегодня Ред Булл и Аптекари)
    MaxRnD
    MaxRnD
    23 января в 19:26
    Чуть не нагнули Баварию, почти нагнули Боруссию и наконец-то чётко нагнули Лейпциг. Респект и уважуха
    MaxRnD
    MaxRnD
    23 января в 17:08
    Майнц может удивить
    David Young
    David Young
    23 января в 16:42
    Победа РБ Лейпцига.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    23 января в 12:11
    «Лейпциг» в целом может быть удовлетворен результатами первого круга чемпионата – команда Юлиана Нагельсманна является реальным претендентом на чемпионский титул. Пока «быки» находятся на второй строчке в таблице с 35 очками в активе, но от лидера «Баварии» отстают всего на четыре балла, которые пока не являются существенным гандикапом.

    В последнем туре «Лейпциг» в тяжелой борьбе вырвал победу 1:0 у «Униона» на своем поле. Это позволило остаться на второй строчке, и прервалась зарождающаяся серия из двух матчей без побед.«Майнц» имеет вторую худшую оборону в Бундеслиге, пропуская в среднем 2.11 гола за матч. «Лейпциг» в последнем туре добыл важную победу над «Унионом», благодаря которой остался на втором месте. Сегодня у «быков» соперник куда проще – «Майнц» с самого старта сезона находится в глубоком кризисе, выхода из которого пока не видно. В обороне «карнавальщики» проваливаются регулярно, так что с забитыми голами у гостей проблем возникнуть не должно, как и с набором трех очков.

    Мы считаем, что гости добудут победу в результативном матче. Прогноз – победа «Лейпцига».
    ДАША Д
    ДАША Д
    23 января в 06:33
    Лейпциг на голову сильнее.
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