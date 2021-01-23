В 1 Гулачи Петер Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 3 Анхелиньо Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 4 Орбан Вилли Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 94 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 23 Хальстенберг Марцель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 55

П 14 Адамс Тайлер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 77

П 8 Айдара Амаду Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 61

П 7 Забитцер Марсель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 25 Ольмо Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 77

Н 19 Серлот Александр Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 10 Форсберг Эмиль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

З 16 Клостерманн Лукас

З 22 Мукиеле Норди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13

П 41 Борковски Деннис

П 18 Нкунку Кристофер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 35

П 20 Самарджич Лазар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 29

Н 21 Клюйверт Джастин Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 29