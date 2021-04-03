|РБ Лейпциг
|0:1
|Бавария
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0 : 1
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Ред Булл Арена
|38’
|0:1
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Горецка Леон
ассистент Мюллер Томас
|Мукиеле Норди
|26’
|33’
|Киммих Йозуа
|Забитцер Марсель
|37’
|Упамекано Дайотчанкуль
|61’
|81’
|Эрнандес Люка
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Клюйверт Джастин
|Форсберг Эмиль
|46’
|72’
|Гнабри Серж
|Коман Кингсли
|72’
|Мусиала Джамал
|Горецка Леон
|Поульсен Юссуф
|Ольмо Даниэль
|73’
|Серлот Александр
|Айдара Амаду
|74’
|81’
|Мартинес Хави
|Сане Лерой
|Хван Хи-Чхан
|Адамс Тайлер
|82’
|Конате Ибрахима
|Поульсен Юссуф
|88’
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|14
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|9
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|8
|Угловые
|4
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|6
|Офсайды
|5
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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Разница между одним и всеми другими просто пропасть
Разница между одним и всеми другими просто пропасть
Странно. Может сторонние любители футбола и привыкли, что Бавария всех выносит, но удивительно не видеть обсуждение игры и радость победы от поклонников красной машины.
Странно. Может сторонние любители футбола и привыкли, что Бавария всех выносит, но удивительно не видеть обсуждение игры и радость победы от поклонников красной машины.