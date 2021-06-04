В 1 Сильва Антони Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 95

З 3 Альдерете Омар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

З 4 Бальбуэна Фабиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 7 Выносы: 6 Пасы: 42 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

З 15 Гомес Густаво Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 2 Рохас Роберт Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

П 10 Альмирон Мигель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 23 Вилласанти Матиас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

Н 16 Кардосо Анхель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

П 21 Ромеро Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 67

П 5 Хименес Гастон Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

Н 11 Ромеро Анхель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 12 Агилар Альфредо

В 22 Ортис Херардо

З 6 Алонсо Хуниор

З 17 Арсамендия Сантьяго Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28

З 13 Эскобар Хуан

П 14 Кубас Адриан

П 19 Пирис Роберт

П 7 Ромеро Алехандро

П 8 Санчес Ричард Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27

Н 20 Барейро Антонио Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

Н 9 Габриэль Авалос Пасы: 2 Минут сыграно: 5