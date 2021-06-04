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0 : 0
завершен
04 июня 2021, 01:00
пятница
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Стадион Эстадио Сентенарио (Монтевидео)
|Весино Матиас
|26’
|Бентанкур Родриго
|45+1’
|Вальверде Федерико
|55’
|73’
|Альдерете Омар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Торрейра Лукас
|Весино Матиас
|58’
|Торрес Факундо
|Родригес Хонатан
|66’
|68’
|Арсамендия Сантьяго
|Ромеро Оскар
|68’
|Санчес Ричард
|Кардосо Анхель
|79’
|Барейро Антонио
|Ромеро Анхель
|Родригес Брайан
|Винья Матиас
|83’
|90’
|Габриэль Авалос
|Альмирон Мигель
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|12
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|1
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Как жёстко игрвют те и другие.
Как жёстко игрвют те и другие.