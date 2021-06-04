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1 : 1
завершен
04 июня 2021, 03:00
пятница
|Месси Лионель
|1:0(П)
|23’
|36’
|1:1
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Санчес Алексис
ассистент Медель Гари
|2’
|Гальдамес Пабло
|Мартинес Лукас
|43’
|Ромеро Кристиан
|52’
|68’
|Арангис Чарлес
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Лисандро
|Мартинес Лукас
|46’
|Корреа Хоакин
|Окампос Лукас
|46’
|Альварес Хулиан
|Ди Мария Анхель
|62’
|65’
|Пинарес Сезар
|Гальдамес Пабло
|Молина Науэль
|Фойт Хуан
|81’
|Паласиос Эксекьель
|Паредес Леандро
|81’
|81’
|Паласиос Карлос
|Варгас Эдуардо
|85’
|Аларкон Томас
|Арангис Чарлес
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|16
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|1
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|17
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|0
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|2
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