Тюкавин намерен сыграть за сборную России минимум 50 матчей

1763704131

сегодня, 08:48

Нападающий московского «Динамо» ставит цель достичь отметки в 50 матчей за сборную России.

В ноябре сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1) и уступила чилийцам (0:2) в товарищеских матчах. Для полузащитников «Монако» и «Атланты» Александра Головина и Алексея Миранчука матч с перуанцами стал 50-м в сборной России.

«Всех был рад увидеть, меня давно не было в сборной России. Классно со всеми пообщаться. Расстроило, что не победили, но что сделать, это футбол, — сказал Тюкавин. — Сборная Чили оказалась сильнее, обыграла нас. Александра Головина наградили футболкой за 50 матчей. У меня тоже есть такая цель».

Тюкавин в ноябре впервые был вызван в сборную России после разрыва крестообразной связки колена. Всего в активе 23-летнего нападающего 1 гол в 8 матчах за национальную команду.