Тренер молодежной сборной России назвал Бабаева примером для других

вчера, 20:45

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров считает отношение полузащитника Ульви Бабаева к приезду в национальную команду примером для других игроков. Об этом специалист заявил «Спорт-Экспрессу».

«Мы знаем Бабаева по юношеской сборной. За отрезок, что его не было в команде, он сильно прибавил. Прогресс, который он демонстрирует, он привнес и в сборную. Он приехал не просто поиграть, чтобы потом выступать за „Динамо“, он отдавался полностью. Это хороший пример для некоторых футболистов, как правильно нужно приезжать в сборную, показывать себя, играть на команду. От игры Бабаева только положительные впечатления», — сказал Шабаров.

Сборная России стала победителем Кубка Манаса, который проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Бабаев стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.

Бабаеву 21 год, игрок выступает за московское «Динамо». В текущем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 голов.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:50, ред.
Шабаров похвалил, но ощущение двоякое... Пусть просто прочитает то, что сказал... Он и правда так думает?
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:34
...не выростит,поправим!!! Играй Бабай за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:30
Ну что..... хороший отзыв, но не факт что такой у всех....
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:55
С одной стороны это не может не радовать, но с другой стороны, как бы у молодого человека голова не закружилась и не выросла корона от таких оценок со стороны тренерского штаба сборной.
