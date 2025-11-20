Тренер молодежной сборной России назвал Бабаева примером для других

1763660708

вчера, 20:45

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров считает отношение полузащитника к приезду в национальную команду примером для других игроков. Об этом специалист заявил «Спорт-Экспрессу».

«Мы знаем Бабаева по юношеской сборной. За отрезок, что его не было в команде, он сильно прибавил. Прогресс, который он демонстрирует, он привнес и в сборную. Он приехал не просто поиграть, чтобы потом выступать за „Динамо“, он отдавался полностью. Это хороший пример для некоторых футболистов, как правильно нужно приезжать в сборную, показывать себя, играть на команду. От игры Бабаева только положительные впечатления», — сказал Шабаров.

Сборная России стала победителем Кубка Манаса, который проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Бабаев стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.

Бабаеву 21 год, игрок выступает за московское «Динамо». В текущем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 голов.