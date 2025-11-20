В Турции возможны задержания руководства клубов по делу о ставках

1763643280

сегодня, 15:54

Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявил о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы взаимодействуем с Интерполом и УЕФА , — сказал он. — Большинство ставок на матчи в Турции делается на нелегальных сайтах за рубежом. В ближайшие дни возможны новые операции по задержанию руководства клубов, администраторов, спортивных комментаторов. Среди них могут быть хорошо известные лица».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах.

Также сообщалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках предстанут свыше тысячи футболистов, в числе которых игроки таких ведущих клубов, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор».