Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

Футболисты московского «Спартака» приняли участие в акции «Заправляем счастьем», отработав на одной из московских заправок. Об этом сообщает пресс-служба генерального партнера клуба «Лукойл».
На заправке работали нападающий Пабло Солари, полузащитники Роман Зобнин, Эсекьель Барко, а также защитники Даниил Денисов и Александер Джику. Зобнин и Солари в рамках акции заправляли машины, Барко, Джику и Денисов выдавали посетителям напитки и еду. После этого прошла автограф-сессия футболистов.
Ближайший матч «Спартак» проведет на «Лукойл-Арене» 22 ноября. В этот день красно-белые сыграют с ЦСКА в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. Армейцы с 33 очками располагаются на второй позиции с 33 очками, столько же у лидирующего «Краснодара», но ЦСКА уступает по дополнительным показателям. Для «Спартака» этот матч станет первым после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды 11 ноября, вместо него исполняющим обязанности назначен Вадим Романов.