Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

1763662870

вчера, 21:21

Футболисты московского «Спартака» приняли участие в акции «Заправляем счастьем», отработав на одной из московских заправок. Об этом сообщает пресс-служба генерального партнера клуба «Лукойл».

На заправке работали нападающий Пабло Солари, полузащитники Роман Зобнин, Эсекьель Барко, а также защитники Даниил Денисов и Александер Джику. Зобнин и Солари в рамках акции заправляли машины, Барко, Джику и Денисов выдавали посетителям напитки и еду. После этого прошла автограф-сессия футболистов.

Ближайший матч «Спартак» проведет на «Лукойл-Арене» 22 ноября. В этот день красно-белые сыграют с ЦСКА в игре 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).