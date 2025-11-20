Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболисты «Спартака» отработали один день на заправке

вчера, 21:21

Футболисты московского «Спартака» приняли участие в акции «Заправляем счастьем», отработав на одной из московских заправок. Об этом сообщает пресс-служба генерального партнера клуба «Лукойл».

На заправке работали нападающий Пабло Солари, полузащитники Роман Зобнин, Эсекьель Барко, а также защитники Даниил Денисов и Александер Джику. Зобнин и Солари в рамках акции заправляли машины, Барко, Джику и Денисов выдавали посетителям напитки и еду. После этого прошла автограф-сессия футболистов.

Ближайший матч «Спартак» проведет на «Лукойл-Арене» 22 ноября. В этот день красно-белые сыграют с ЦСКА в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. Армейцы с 33 очками располагаются на второй позиции с 33 очками, столько же у лидирующего «Краснодара», но ЦСКА уступает по дополнительным показателям. Для «Спартака» этот матч станет первым после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды 11 ноября, вместо него исполняющим обязанности назначен Вадим Романов.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:43
Прочитал и как-то тоскливо стало на душе...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:52, ред.
Мелочи насшибали небось еле унесли...
Соглашусь с пользователем ниже...название акции конечно огонь....
Счастье 92-й...счастье 95-й...дизель счастье...

Честно ...непонятен смысл этих акций...то кондукторами одни работали...то заправщиками другие...зачем...почему...
Типа единение обывателей и миллионеров???
Судя по месту в таблице они ещё и в основной профессии как бы не очень...а их ещё и на непонятные подработки гоняют...
Лучше бы дали парням лишний раз с мячом поработать...перед важным матчем...
ABir
ABir
вчера в 22:43
Главный спонсор помогает команде, а игроки команде помогают своему главному спонсору.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:42
"Заправляем счастьем"... У кого-то фантазия отсутствует напрочь. Неужели футболистам не противно участвовать в этой шняге. Во что Лукойл пытается превратить народную команду? Почему никто не возмущается? До каких пор эта компания, незаконно завладевшая предприятиями нефтяной промышленности, будет издеваться над легендарным клубом, превращать его в посмешище?
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:18
Похоже у них щас месячник идет в руководстве Лукойла)))
w69grap9amkj
w69grap9amkj
вчера в 22:17
На шестом месте что зарплата низкая?
valt134
valt134
вчера в 21:54
Без дешевого пиара и наносной показухи мы обойтись не можем. Это у нас « в крови».
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:35, ред.
Ну хоть как то Лукойл их припахал отработать их огромные зарплаты раз на поле не могут. Вот это практичное решение, молодцы. Пусть знают что их ждёт если не начнут играть в футбол в каждом матче. Вообще там должен быть Левай Гарсия, ему как никому надо отрабатывать вложенные в него деньги.
