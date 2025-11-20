Литвинов признался, что с нетерпением ждет матча с ЦСКА

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Руслан Литвинов с нетерпением ждет матча со столичным ЦСКА, поскольку противостояние команд является главным дерби страны. Об этом он рассказал журналистам.
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.
«Эмоции от предстоящего матча? Как в академии было, так и сейчас, в сезоне, наверное, самые запоминающиеся яркие игры с ЦСКА, потому что это главное дерби страны. Ждешь такие матчи с нетерпением, хочешь сыграть в них, хочется победить. Прошлое дерби проиграли, хочется взять реванш, набрать очки, чтобы турнирное положение изменить», — сказал Литвинов.
После 15 туров «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками. ЦСКА занимает второе место с 33 очками.
(В. Маяковский (из поэмы "Ленин") - из неизданного)...
(В. Маяковский (из поэмы "Ленин") - из неизданного)...
Ну конечно ждёт, на этот раз есть надежда сыграть в футбол, а не осваивать новую позицию прямо во время тяжелейшего и ответственейшего матча.
Ну конечно ждёт, на этот раз есть надежда сыграть в футбол, а не осваивать новую позицию прямо во время тяжелейшего и ответственейшего матча.