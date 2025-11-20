Top.Mail.Ru
 
 
 
Литвинов признался, что с нетерпением ждет матча с ЦСКА

вчера, 17:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:45 Не начался

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Руслан Литвинов с нетерпением ждет матча со столичным ЦСКА, поскольку противостояние команд является главным дерби страны. Об этом он рассказал журналистам.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.

«Эмоции от предстоящего матча? Как в академии было, так и сейчас, в сезоне, наверное, самые запоминающиеся яркие игры с ЦСКА, потому что это главное дерби страны. Ждешь такие матчи с нетерпением, хочешь сыграть в них, хочется победить. Прошлое дерби проиграли, хочется взять реванш, набрать очки, чтобы турнирное положение изменить», — сказал Литвинов.

После 15 туров «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками. ЦСКА занимает второе место с 33 очками.

Alex_67
Alex_67
вчера в 20:34
Надеюсь ждёшь, чтобы показать победную игру?
shur
shur
вчера в 19:29
....главное чтобы сценарий не такой же был, ведь бывают и "приятные совпадения"...!!!
particular
particular
вчера в 19:17
Нетерпение и недержание, - близнецы-братья :)
(В. Маяковский (из поэмы "Ленин") - из неизданного)...
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:15
Ну вот и начинается самое интересное! Литвинов всё правильно говорит — матчи со ЦСКА всегда особенные. Тут не важно, кто в какой форме, какое место в таблице, какое настроение. Это дерби, и оно прожигает всех, кто связан со «Спартаком». Прошлый раз уступили — обидно было, да. Тем более играли-то неплохо, но результат есть результат. Сейчас реально шанс взять реванш, да и очки нужны как воздух. Если не в таких матчах брать три балла — то когда вообще?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:10
Полузащитник? До сих пор? Упёртая редакция Соккера, упёртее меня)))

Ну конечно ждёт, на этот раз есть надежда сыграть в футбол, а не осваивать новую позицию прямо во время тяжелейшего и ответственейшего матча.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:06
Ну хоть нет в его словах шапкозакидательсва)))
112910415
112910415
вчера в 17:54
ну, не подведи !
Гость
