Литвинов признался, что с нетерпением ждет матча с ЦСКА

1763649212

вчера, 17:33

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» с нетерпением ждет матча со столичным ЦСКА , поскольку противостояние команд является главным дерби страны. Об этом он рассказал журналистам.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.

«Эмоции от предстоящего матча? Как в академии было, так и сейчас, в сезоне, наверное, самые запоминающиеся яркие игры с ЦСКА , потому что это главное дерби страны. Ждешь такие матчи с нетерпением, хочешь сыграть в них, хочется победить. Прошлое дерби проиграли, хочется взять реванш, набрать очки, чтобы турнирное положение изменить», — сказал Литвинов.