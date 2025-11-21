Федорищев: «Адиев настроен выправить ситуацию в „Крыльях Советов“»

1763704864

сегодня, 09:01

Тренер самарских «Крыльев Советов» настроен выправить ситуацию в футбольном клубе. Об этом в интервью рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы общаемся с главным тренером [„Крыльев Советов“] постоянно. Вижу, как он сам переживает, что не все получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить, — сказал он. — Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут. Цель — чтобы в этом сезоне в „Крыльях“ сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков».

Федорищев добавил, что сам «прикипел к клубу», внимательно следит за выступлениями команды и сильно за нее болеет. «Крылья Советов», по мнению губернатора, переживают «непростой период» — за ярким стартом последовала череда поражений и ничьих. Но матч с «Зенитом» в Самаре 10 ноября, завершившийся счетом 1:1, по мнению Федорищева, «еще раз показал, что „Крылья“ способны на многое».

«При построении новой команды — а мы, по сути, ее перестроили, — должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона», — добавил он.

«Крылья Советов» с 14 очками располагаются на 13-й позиции турнирной таблицы Российской премьер-лиги.