Романов назвал интересной работу со Станковичем в «Спартаке»

1763648891

вчера, 17:28

делился своим опытом с футболистами и тренерским штабом московского футбольного клуба «Спартак». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» .

«Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Он работал в клубе с лета 2024 года.

«Что дал Станкович „Спартаку“ и мне? Деян как футболист провел большую карьеру, много титулов, игр на высоком уровне. Он делился своим опытом, как готовиться к матчам, как себя чувствовать, какие-то тактические моменты я у него почерпнул, — сказал Романов. — Плюс взаимодействие между нами было достаточно интересным. Думаю, что определенный след он оставил».

Романов рассказал, как проходил уход Станковича из клуба. «Все происходило так, как обычно происходит. Ситуация развивалась определенным образом, мы были готовы к любому развитию событий, — отметил Романов. — Случилось так, как случилось. Это футбол. Каждый этап так начинается и заканчивается. Поэтому мы приняли это решение, быстро перестроились, понимали, что времени на раскачку нет, начали подготовку к следующему этапу».