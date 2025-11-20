Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Романов назвал интересной работу со Станковичем в «Спартаке»

вчера, 17:28

Деян Станкович делился своим опытом с футболистами и тренерским штабом московского футбольного клуба «Спартак». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов.

«Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Он работал в клубе с лета 2024 года.

«Что дал Станкович „Спартаку“ и мне? Деян как футболист провел большую карьеру, много титулов, игр на высоком уровне. Он делился своим опытом, как готовиться к матчам, как себя чувствовать, какие-то тактические моменты я у него почерпнул, — сказал Романов. — Плюс взаимодействие между нами было достаточно интересным. Думаю, что определенный след он оставил».

Романов рассказал, как проходил уход Станковича из клуба. «Все происходило так, как обычно происходит. Ситуация развивалась определенным образом, мы были готовы к любому развитию событий, — отметил Романов. — Случилось так, как случилось. Это футбол. Каждый этап так начинается и заканчивается. Поэтому мы приняли это решение, быстро перестроились, понимали, что времени на раскачку нет, начали подготовку к следующему этапу».

Подписывайся в ВК
Все новости
Литвинов рассказал, что поблагодарит Станковича за работу в «Спартаке»
Вчера, 15:57
Романов рассказал о своей работе на посту и. о. главного тренера «Спартака»
Вчера, 13:35
Глава Федерации футбола Кюрасао: «Мы уже выиграли чемпионат мира»
Вчера, 08:59
Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома
19 ноября
Кисляк оценил ноябрьский сбор команды России
18 ноября
Челестини: «Кисляк и Обляков идеально меня понимают, а я им помогаю»
18 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:40
Жаль, что у Станковича не получилось в Спартаке. Пусть хоть сейчас кто-то нормальный придёт... Всё равно выберут кого-то?
au6rxtvg3v5g
au6rxtvg3v5g
вчера в 20:20
Теперь увидим что он нового внесёт в команду
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:16
В целом слова Романова вполне логичны. Человек работал рядом со Станковичем несколько месяцев, что-то перенял, что-то попробует сохранить. Уход серба — обычная история в футболе, особенно когда результаты нестабильные. Хорошо хотя бы, что никаких скандалов или конфликтов не выносится наружу. Сейчас важнее, как команда перестроится и справится с ближайшими матчами.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:44, ред.
Да уж, и сказать о нём по прежнему нечего кроме как о карьере игрока, точь в точь как когда и приходил на пост, только время потратили на пустышку. Не сказать то есть чего, много чего, но нельзя, обидится тогда, приходится наливать раствор воды и 0% конкретики. Что примечательно как Романову сказать нечего, так и Литвинову.

Ну а так КДК наверное назвала бы работу со Станковичем прибыльной, а судьи захватывающей, или напряжённой. Я же назову её убыточной во всех планах, как в моральном для команды и болельщиков, так и в финансовом для Лукойла.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:33
Здравствуйте. Исправили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 