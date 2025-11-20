Top.Mail.Ru
 
 
 
Романов заявил, что футболисты «Спартака» готовы к матчу с ЦСКА

вчера, 22:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:45 Не начался

Футболисты московского клуба «Спартак» очень мотивированы перед матчем 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА и будут полностью готовы к игре. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Вадим Романов.

«Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты „заряжены“ и готовятся к игре, потихоньку возвращаются „сборники“. Все те задачи, которые мы выстроили в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в боевой готовности», — сказал Романов.

«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед», — добавил он.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:31, ред.
Ну хорошо, соломку не стелет, уже что-то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:27
Эх, ребята КБ, до чего же мы дошли! Такой матч а вы состязаетесь в оскорблениях и обидных выражениях. Заряжены, запряжены. Судьи за уши тянут и т.д. Неужели нельзя поговорить о футболе. Кто будет играть на месте Солари. Где будут играть Дмиириев и Маркиньос. Успеют ли восстановиться Мартинс и Гарсия. ? Мне не КБ и то это интересно. А неужели КБ это не важно* Давайте последний день обсуждать футбол, а не состязаться в обидных прозвищах. Футбол прекрасная игра, а мы на этом сайте словно забыли об этом. Призываю всех воздержаться от обидных прозвищ и намеков и говорить только о футболе. Так ведь интереснее! Согласны?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 23:24
В противном случае на поле бы не вышли?
Futurista
Futurista
вчера в 23:11, ред.
Спартачи заряжЁны, кони запряжЁны)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:46
Мотивацию где получили, на заправке ⛽?
shlomo
shlomo
вчера в 22:27
Должен получиться хороший матч.....
