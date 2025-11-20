Романов заявил, что футболисты «Спартака» готовы к матчу с ЦСКА

1763666564

вчера, 22:22

Футболисты московского клуба «Спартак» очень мотивированы перед матчем 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного ЦСКА и будут полностью готовы к игре. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» .

11 ноября «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Вадим Романов.

«Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты „заряжены“ и готовятся к игре, потихоньку возвращаются „сборники“. Все те задачи, которые мы выстроили в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в боевой готовности», — сказал Романов.

«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед», — добавил он.