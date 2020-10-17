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0 : 1
завершен
17 октября 2020, 19:30
суббота
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|16’
|0:1
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Лозано Энтони
ассистент Негредо Альваро
|Рамос Серхио
|34’
|Милитао Эдер
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Вальверде Федерико
|Иско
|46’
|Милитао Эдер
|Рамос Серхио
|46’
|Каземиро
|Модрич Лука
|46’
|Асенсио Марко
|Васкес Лукас
|46’
|46’
|Малбашич Филип
|Лозано Энтони
|76’
|Гарридо Хон
|Хосе Мари
|Йович Лука
|Кроос Тони
|78’
|81’
|Альваро Хименес
|Негредо Альваро
|86’
|Искьердо Хайро
|Йонссон Йенс
|86’
|Фернандес Аугусто
|Алекс
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|13
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|5
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|7
|Фолы
|5
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|4
|Угловые
|11
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|6
|Офсайды
|1
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|74%
|Владение мячом
|26%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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3-0
3-0
4-0
8-2
И кстати, пОражение пишется через "О"
3-0
3-0
4-0
8-2
И кстати, пОражение пишется через "О"
Так держать!
Так держать!
А Зидан за три года три ЛЧ!
А Зидан за три года три ЛЧ!
Хамес был на голову сильнее, умнее,и креативнее.
Хамес был на голову сильнее, умнее,и креативнее.