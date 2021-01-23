В 1 Ледесма Херемиас Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

З 19 Алкала Педро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 95

З 27 Баро Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 95

З 16 Кала Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 95

З 20 Карселен Исаак Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 95

П 3 Хименес Фальи Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 95

П 8 Алекс Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 81

П 2 Йонссон Йенс Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 59

П 7 Сальва Санчес Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Минут сыграно: 45

Н 9 Лозано Энтони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 81

Н 18 Негредо Альваро Ударов всего: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 26 Флере Хуан

В 13 Хиль Давид

З 4 Лопес Маркос Мауро

П 5 Гарридо Хон Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14

П 14 Иви

П 25 Искьердо Хайро Фолов заработано: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 36

Н 24 Малбашич Филип Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Минут сыграно: 14

Н 33 Мануэль Нието Ударов всего: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 14

Н 36 Мартин Хави