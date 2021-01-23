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Севилья - Кадис
Уэска - Вильярреал
Реал Сосьедад - Бетис
Алавес - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Кадис

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Лига ставок 1.45 4.40 9.60
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    35' (1:0) Эн-Несери Юссеф (15)
     
    39' (2:0) Эн-Несери Юссеф (15) (Сусо (7))
     
    46' Фернандо (25) уходит с поля, Гудель Неманья (6) вышел на поле
     
    62' (3:0) Эн-Несери Юссеф (15)
     
    65' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Хордан Хоан (8) вышел на поле
     
    2
    77' Навас Хесус (16) уходит с поля, Видаль Алейш (17) вышел на поле
    77' Сусо (7) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
     
    85' Торрес Оливер (21) уходит с поля, Идрисси Уссама (23) вышел на поле
     
    90+4' Гудель Неманья (6)
     
    37' Алкала Педро (19)
     
    2
    45' Тренеру Сервера Альваро
    45+1' Сальва Санчес (7)
     
    46' Сальва Санчес (7) уходит с поля, Переа Альберто (10) вышел на поле
     
    59' Йонссон Йенс (2) уходит с поля, Искьердо Хайро (25) вышел на поле
     
    4
    81' Кала (16)
    81' Негредо Альваро (18) уходит с поля, Гарридо Хон (5) вышел на поле
    81' Лозано Энтони (9) уходит с поля, Мануэль Нието (33) вышел на поле
    81' Алекс (8) уходит с поля, Малбашич Филип (24) вышел на поле
    Голы
    Эн-Несери Юссеф 1:0 35’
    Эн-Несери Юссеф
    ассистент Сусо     		2:0 39’
    Эн-Несери Юссеф 3:0 62’
    Наказания
    37’ Алкала Педро
    45’ Тренеру Сервера Альваро
    45+1’ Сальва Санчес
    81’ Кала
    Гудель Неманья 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гудель Неманья Фернандо 46’
    46’ Переа Альберто Сальва Санчес
    59’ Искьердо Хайро Йонссон Йенс
    Хордан Хоан Ракитич Иван 65’
    Видаль Алейш Навас Хесус 77’
    Эль-Хаддади Мунир Сусо 77’
    81’ Гарридо Хон Негредо Альваро
    81’ Мануэль Нието Лозано Энтони
    81’ Малбашич Филип Алекс
    Идрисси Уссама Торрес Оливер 85’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		7 Удары в створ 3
    		12 Фолы 6
    		7 Угловые 6
    		3 Офсайды 3
    		80% Владение мячом 20%
    		3 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ RR117 (раскрыть)
    23 января в 23:45
    Больше всех с пенальти забил нарцисс.
    А Месси пешком делает результат. Даже его рекорд в 91 гол за год не побьёт португалка.
    RR117
    RR117 ответ AgamagA.. (раскрыть)
    23 января в 23:29
    Не пешком, а с пенальти.

    А так Испания стала скудна на топовых бомбардиров, выше 20-25 никто не можеть забить.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    23 января в 22:32
    С победой севильцев!!! Очень рад за Юссефа Эн-Несери!!! Хет-трик марокканского нападающего помог выйти команде на 3 место, вытеснив Барселону!!!
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ RR117 (раскрыть)
    23 января в 20:53
    Месси пешком выиграет гонку как обычно.
    RR117
    RR117
    23 января в 20:30
    Юсееф молодец, второй хет-трик в этом сезоне!

    Надеюсь выиграет гонку бомбардиров!
    Gahi
    Gahi
    23 января в 20:12
    Севилья сегодня показала свой потенциал в игре с Кадисом, многие специалисты предполагали что в этом матче будет мало забитых мячей и игра со стороны Кадиса будет носить закрытый характер. Но Севилья своей игрой нашла те ключи которые помогли команде забить красивые мячи в ворота соперника. Все игроки сегодняшнего матча в составе Севильи заслуживают похвалы, но особенно хочется отметить Эн-Несери который помимо забитых трех мячей в ворота соперника так ещё и тем как он отрабатывал и помогал по всему полю своей команде, после этой игры скорее всего появится много желающих ведущих команд заполучить Эн-Несери. Удачи
    Gahi
    Gahi
    23 января в 18:10
    Севилья = П.1.
    VeniaminS
    VeniaminS
    23 января в 18:06
    Хозяева
    dok66
    dok66
    23 января в 17:44
    Севилья должнв выиграть
    ДАША Д
    ДАША Д
    23 января в 08:30
    Севилью ждут лёгкие три очка.
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