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3 : 0
завершен
23 января 2021, 18:15
суббота
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
|Эн-Несери Юссеф
|1:0
|35’
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Сусо
|2:0
|39’
|Эн-Несери Юссеф
|3:0
|62’
|37’
|Алкала Педро
|45’
|Тренеру Сервера Альваро
|45+1’
|Сальва Санчес
|81’
|Кала
|Гудель Неманья
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гудель Неманья
|Фернандо
|46’
|46’
|Переа Альберто
|Сальва Санчес
|59’
|Искьердо Хайро
|Йонссон Йенс
|Хордан Хоан
|Ракитич Иван
|65’
|Видаль Алейш
|Навас Хесус
|77’
|Эль-Хаддади Мунир
|Сусо
|77’
|81’
|Гарридо Хон
|Негредо Альваро
|81’
|Мануэль Нието
|Лозано Энтони
|81’
|Малбашич Филип
|Алекс
|Идрисси Уссама
|Торрес Оливер
|85’
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|15
|Удары по воротам
|9
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|7
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|6
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|7
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|3
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|80%
|Владение мячом
|20%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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