|
1 : 0
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Рамон Санчес Писхуан
|
Эн-Несери Юссеф
ассистент Навас Хесус
|1:0
|27’
|38’
|Каналес Серхио
|47’
|Руибал Айтор
|Окампос Лукас
|70’
|Диего
|72’
|82’
|Морено Алехандро
|85’
|Хоакин
|Хордан Хоан
|88’
|90’
|Карвалью Вильям
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Хоакин
|Руибал Айтор
|65’
|Хуанми
|Гуардадо Андрес
|Ракитич Иван
|Гомес Алехандро
|67’
|Торрес Оливер
|Сусо
|67’
|78’
|Карвалью Вильям
|Родригес Гвидо
|78’
|Морено Алехандро
|Миранда
|Гудель Неманья
|Фернандо
|79’
|Рекик Карим
|Окампос Лукас
|86’
|Де Йонг Люк
|Эн-Несери Юссеф
|86’
|
|9
|Удары по воротам
|13
|
|
|3
|Удары в створ
|3
|
|
|12
|Фолы
|14
|
|
|3
|Угловые
|6
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|52%
|Владение мячом
|48%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|3
|Предупреждения
|5
|