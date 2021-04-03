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2 : 0
завершен
сегодня, 17:15
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Асенсио Марко
ассистент Каземиро
|1:0
|41’
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Бензема Карим
ассистент Винисиус Жуниор
|2:0
|73’
|20’
|Сальватиерра Брайан
|90+4’
|Посо Алехандро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Инуи Такаси
|Сальватиерра Брайан
|Кроос Тони
|Модрич Лука
|61’
|Родриго
|Асенсио Марко
|61’
|61’
|Энрих Серхио
|Гарсия Алейш
|Аррибас Серхио
|Иско
|68’
|Винисиус Жуниор
|Марсело
|68’
|76’
|Родригеш Кевин
|Леон Педро
|76’
|Атиенза Мигель
|Диоп Папакули
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|80’
|81’
|Анхель Хосе
|Рафа
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|21
|Удары по воротам
|11
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|8
|Удары в створ
|4
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|6
|Фолы
|8
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|5
|Угловые
|9
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|4
|Офсайды
|0
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|4
|Cэйвы
|6
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|0
|Предупреждения
|2
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