ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-03
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Реал - Эйбар
Гранада - Вильярреал
Осасуна - Хетафе

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Эйбар

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.359.20
Лига Ставок 1.41 5.00 7.40
Фонбет Live! 1.08 8.50 100.00
Мелбет 1.37 5.34 8.95
Pin-Up.ru 1.38 5.30 8.90
    Еще
     
    41' (1:0) Асенсио Марко (11) (Каземиро (14))
     
    2
    61' Модрич Лука (10) уходит с поля, Кроос Тони (8) вышел на поле
    61' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    2
    68' Иско (22) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
    68' Марсело (12) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
     
    73' (2:0) Бензема Карим (9) (Винисиус Жуниор (20))
     
    80' Бензема Карим (9) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
     
    20' Сальватиерра Брайан (25)
     
    46' Сальватиерра Брайан (25) уходит с поля, Инуи Такаси (14) вышел на поле
     
    61' Гарсия Алейш (19) уходит с поля, Энрих Серхио (9) вышел на поле
     
    2
    76' Леон Педро (21) уходит с поля, Родригеш Кевин (24) вышел на поле
    76' Диоп Папакули (8) уходит с поля, Атиенза Мигель (33) вышел на поле
     
    81' Рафа (11) уходит с поля, Анхель Хосе (15) вышел на поле
     
    90+4' Посо Алехандро (22)
    Голы
    Асенсио Марко
    ассистент Каземиро     		1:0 41’
    Бензема Карим
    ассистент Винисиус Жуниор     		2:0 73’
    Наказания
    20’ Сальватиерра Брайан
    90+4’ Посо Алехандро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Инуи Такаси Сальватиерра Брайан
    Кроос Тони Модрич Лука 61’
    Родриго Асенсио Марко 61’
    61’ Энрих Серхио Гарсия Алейш
    Аррибас Серхио Иско 68’
    Винисиус Жуниор Марсело 68’
    76’ Родригеш Кевин Леон Педро
    76’ Атиенза Мигель Диоп Папакули
    Диас Мариано Бензема Карим 80’
    81’ Анхель Хосе Рафа
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 11
    		8 Удары в створ 4
    		6 Фолы 8
    		5 Угловые 9
    		4 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		4 Cэйвы 6
    		0 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    fanliverpoolfan27
    fanliverpoolfan27
    сегодня в 20:12
      feris1
      feris1
      сегодня в 20:08
      Реал с победой!
      shur
      shur ответ RoArt (раскрыть)
      сегодня в 19:50
      ...дорогой сердцу битломана город, но не в этой истории, удачи 6 апреля!!!!!!!
      RoArt
      RoArt
      сегодня в 19:41
      Спокойная победа, готовимся к Ливерпулю.
      ABir
      ABir
      сегодня в 19:32
      Хала Мадрид!
      Альфамен
      Альфамен ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      сегодня в 19:31
      Потому,что если сделать свисток по факту и судья ошибётся,то его неправильное решение повлияет на исход матча.А так,доиграли,если гол забит,посмотрели,если оффсайд,то отменили,если атакующие игроки потеряли мяч,то заиграли без лишнего свистка.
      Ми Ша
      Ми Ша
      сегодня в 19:07
      Со вторым голом запозднились, такие факторы как дождь вносят свои коррективы. А в целом спокойно, не напрягаясь, на классе. В моменте со вторым голом понравилось как действовал паренёк Аррибас, именно он правильно действовал в развитии атаки. После этого пристально следил за ним на финишном отрезке, по-моему он умнее будет Винисиуса с Родриго, хочется ещё раз на него в действии посмотреть.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 18:59
      Убей Бог, всё равно не пойму, почему после явного офсайда одного из игроков "Реала" игра продолжалась ещё добрую минуту, до мяча его футболисты дотрагивались ещё минимум три раза и только тогда, когда в ворота "Эйбара" был забит второй, незасчитанный мяч, прозвучал свисток арбитра, свидетельствующий о положении "вне игры". Не понимаю потому, что столько напрасных усилий с той и другой стороны, напряжения и пр. Для чего, зачем, с какой целью введено это правило ?
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      сегодня в 17:30
      Давай Реал!!
      Ми Ша
      Ми Ша
      сегодня в 17:23
      Офсайд, жаль ((
      Сидор новый
      Сидор новый
      сегодня в 17:09
      Думаю, что много голов не будет
      dadrail
      dadrail
      сегодня в 16:30
      Реал выиграет
      idres
      idres
      сегодня в 16:28
      Реалу нужнее
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 14:52
      Реал !!!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100