В 1 Куртуа Тибо Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 12 Марсело Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 68

З 23 Менди Ферлан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 7 Пасы: 64 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 17 Васкес Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 22 Иско Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 68

П 14 Каземиро Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 61

П 11 Асенсио Марко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 61

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 5 Варан Рафаэль

З 19 Одриосола Альваро

П 30 Аррибас Серхио Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 22

П 8 Кроос Тони Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 29

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 22

Н 24 Диас Мариано Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10