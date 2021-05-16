В 13 Облак Ян Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 23 Триппьер Киран Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 18 Фелипе Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 22 Эрмосо Марио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 66

Н 21 Карраско Янник Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 6 Коке Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 114 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 90

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 80

П 8 Ньигес Сауль Ударов всего: 2 Отборы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 66

Н 10 Корреа Анхель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 80

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 7 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 4 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 24 Врсалько Шиме

З 12 Лоди Ренан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

З 2 Хименес Хосе

П 20 Витоло

П 4 Кондогбиа Жоффре Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 5 Торрейра Лукас

П 16 Эррера Эктор Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 10

Н 19 Дембеле Мусса Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10