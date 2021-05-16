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2 : 1
завершен
16 мая 2021, 19:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 460 - 42.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.2
Средний возраст: 28.5 - 27.2
Средний рост: 182.2 - 182.6
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 4-3-3 - 5-4-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
|76’
|0:1
|Будимир Анте
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Лоди Ренан
ассистент Фелиш Жоау
|1:1
|82’
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Суарес Луис
ассистент Карраско Янник
|2:1
|88’
|76’
|Будимир Анте
|84’
|Брашанац Дарко
|Суарес Луис
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фелиш Жоау
|Ньигес Сауль
|66’
|Лоди Ренан
|Эрмосо Марио
|66’
|66’
|Торрес Роберто
|Хони
|77’
|Торро Лукас
|Кике Барха
|77’
|Энрик Гальего
|Будимир Анте
|Эррера Эктор
|Льоренте Маркос
|80’
|Дембеле Мусса
|Корреа Анхель
|81’
|Кондогбиа Жоффре
|Суарес Луис
|90+1’
|90+1’
|Авила Луис Эсекьель
|Брашанац Дарко
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|26
|Удары по воротам
|5
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|9
|Удары в створ
|2
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|2
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|0
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|6
|Офсайды
|2
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|72%
|Владение мячом
|28%
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|1
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|2
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