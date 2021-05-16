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Атлетико - Осасуна
Алавес - Гранада
Атлетик - Реал
Барселона - Сельта
Бетис - Уэска
Хетафе - Леванте
Кадис - Эльче
Реал Сосьедад - Вальядолид
Валенсия - Эйбар
Вильярреал - Севилья

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Осасуна

Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 2:1 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона) Осасуна
Атлетико
2 : 1
завершен
16 мая 2021, 19:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 460 - 42.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.2
Средний возраст: 28.5 - 27.2
Средний рост: 182.2 - 182.6
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 4-3-3 - 5-4-1
Серия побед: 1 - 1
Осасуна
Испания. Примера 2020/2021, 37 тур
Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.1216.90
Лига Ставок 1.25 6.40 12.00
Мелбет 1.23 6.43 15.00
1XBET 1.26 6.60 13.50
BetBoom 1.20 6.66 14.70
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    2
    66' Ньигес Сауль (8) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
    66' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
     
    80' Льоренте Маркос (14) уходит с поля, Эррера Эктор (16) вышел на поле
     
    81' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Дембеле Мусса (19) вышел на поле
     
    82' (1:1) Лоди Ренан (12) (Фелиш Жоау (7))
     
    88' (2:1) Суарес Луис (9) (Карраско Янник (21))
     
    89' Суарес Луис (9)
     
    90+1' Суарес Луис (9) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
     
    66' Хони (7) уходит с поля, Торрес Роберто (10) вышел на поле
     
    2
    76' (0:1) Будимир Анте (17)
    76' Будимир Анте (17)
     
    2
    77' Кике Барха (11) уходит с поля, Торро Лукас (24) вышел на поле
    77' Будимир Анте (17) уходит с поля, Энрик Гальего (19) вышел на поле
     
    84' Брашанац Дарко (8)
     
    90+1' Брашанац Дарко (8) уходит с поля, Авила Луис Эсекьель (9) вышел на поле
    Голы
    76’ 0:1 Будимир Анте
    Лоди Ренан
    ассистент Фелиш Жоау     		1:1 82’
    Суарес Луис
    ассистент Карраско Янник     		2:1 88’
    Наказания
    76’ Будимир Анте
    84’ Брашанац Дарко
    Суарес Луис 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фелиш Жоау Ньигес Сауль 66’
    Лоди Ренан Эрмосо Марио 66’
    66’ Торрес Роберто Хони
    77’ Торро Лукас Кике Барха
    77’ Энрик Гальего Будимир Анте
    Эррера Эктор Льоренте Маркос 80’
    Дембеле Мусса Корреа Анхель 81’
    Кондогбиа Жоффре Суарес Луис 90+1’
    90+1’ Авила Луис Эсекьель Брашанац Дарко
    Статистика
    		 26 Удары по воротам 5
    		9 Удары в створ 2
    		2 Фолы 13
    		8 Угловые 0
    		6 Офсайды 2
    		72% Владение мячом 28%
    		1 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    вчера в 10:25
    Удачи АтМ и Подлодке в заключительном туре!
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 09:10
    Молодцы атлеты , осталось обыграть Вальядолид и чемпионство в кармане , удачи.
    Ares_the_God
    Ares_the_God
    вчера в 06:13
    Грустно это признавать, но матрасники проявили чемпионский характер. Скорее всего уже чемпионы. Но Реал сделал всё что мог, в очных встречах конкурентов наказал и тоже был бы достоин титула
    vastudio
    vastudio
    вчера в 02:35
    Суарес и тут невольно спас неблагодарную Барсу , забрав чемпионство у суперлиговской второй команды Мадрида.
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 01:08
    Вальядолид борется за выживание и будет выкладываться на 100% а у Вильярреала на носу финал ЛЕ и вряд ли они станут упираться с Реалом. Скорее всего тренер выставит смешанный состав.
    Agamaga........
    Agamaga........
    16 мая в 23:00
    Симеоне смеётся над Куманом.
    Dauletbek
    Dauletbek
    16 мая в 22:47
    Ну осталось самое малость, выиграть следующий матч
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    16 мая в 22:38, ред.
    Если атлеты всё-таки выиграют этот чемпионат, если Суарес и в последней игре забьет или хотябы отдаст голевую ну на худой конец активно по участвует в забитом голе, особенно в победном, то это будет большим уроком для многих команд, особенно грандам, в части не надо продавать, а в данном случае отдавать топ игроков своим прямым конкурентам. Оставить у себя даже во вред финансам, но конкурентам отдавать не надо. Удачи Атлетико, больше всех они заслужили чемпионство.
    sir_Alex
    sir_Alex
    16 мая в 22:36
    Осталась одна победа.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 мая в 22:17
    "Атлетико" красавцы, интригуют до последнего)))
    eleven LC
    eleven LC
    16 мая в 22:10, ред.
    Ну что можно поздравить Атлетико с чемпионством
    Реал ксожалению чемпионат сегодня проиграл-шансов 2%
    Суарес сделал Атлетико чемпионом,как иронично-попахивает стилем Барсы-отдать такого форварда прямым конкурентам
    Barcelona-BЕSТ
    Barcelona-BЕSТ
    16 мая в 21:53
    Удачи Атлетико! Заслужили!
    Barcelona-BЕSТ
    Barcelona-BЕSТ ответ Elliada (раскрыть)
    16 мая в 21:53
    Нет) если букет ничья Реал чемпион
    Top_gun
    Top_gun
    16 мая в 21:48
      Dauletbek
      Dauletbek
      16 мая в 21:44
      Желаю Суаресу стать чемпионом в Атлетико раз уж Барса его выкинула, как не нужного...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      16 мая в 21:44
      Они это сделали
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ Elliada (раскрыть)
      16 мая в 21:42
      ну вот футболисты тоже так думают, расслабится Атлетико и про...бет
      Zak11
      Zak11
      16 мая в 21:40
      Чемпионы
      Василий 50
      Василий 50
      16 мая в 21:39
      А Суарес-то герой
      Elliada
      Elliada
      16 мая в 21:36
      У Атлетико соперник Вальядолид. У Реала - Вильяреал. Матрасники чемпионы
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      16 мая в 21:34
      Чемпионство они уже не отдадут
      311
      311
      16 мая в 21:33
      Чуть не осасунились!)
      Верг
      Верг ответ Elliada (раскрыть)
      16 мая в 21:32
      Вроде только победа, личные встречи с реалом не в пользу индейцев
      Elliada
      Elliada
      16 мая в 21:31
      Атлетико достаточно ничьи, чтобы выиграть чемпионат
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов
      16 мая в 21:29
      Я рад за Суарес!
      Colchoneros
      Colchoneros
      16 мая в 21:28
      Спасибо Суарес!
      Браво Атлетико мадрид!
      волгодон 2
      волгодон 2
      16 мая в 21:27
      Ай Луиска,ай Атлетико. Хоть такая ложка меда в бочке дегтя)
      Evilhuman
      Evilhuman
      16 мая в 21:27
      Надо же вытянули, ну последний тур будет огонь
      Верг
      Верг
      16 мая в 21:24
      Типун мне на язык короче, нервишки
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      16 мая в 21:23
      Суарес. Человек который обязан в этом сезоне поднять над собой кубок Ла лиги!!
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