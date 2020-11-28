В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 66

З 19 Джимсити Берат Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 26 Мохика Хоан Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 77

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 9 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 77

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 63

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 24

З 27 Депаоли Фабио

З 21 Пиччини Кристиано

З 17 Ромеро Кристиан

З 40 Руджери Маттео Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

З 4 Шутало Бошко Минут сыграно: 12

П 43 Панада Симоне

П 32 Пессина Маттео

Н 7 Ламмерс Сэм Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 27

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 27