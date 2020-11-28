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0 : 2
завершен
вчера, 22:45
|62’
|0:1(П)
|Велозу Мигель
|83’
|0:2
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Дзакканьи Маттиа
ассистент Велозу Мигель
|Тренеру Гасперини Джан Пьеро
|20’
|39’
|Чеккерини Федерико
|45’
|Давидович Павел
|Толой Рафаэль
|60’
|Траоре Амад
|80’
|82’
|Велозу Мигель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|31’
|Данзи Андреа
|Ловато Маттео
|46’
|Велозу Мигель
|Данзи Андреа
|58’
|Сальседо Эдди
|Ди Кармине Самуэль
|58’
|Колли Эбрима
|Илич Иван
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|62’
|Ламмерс Сэм
|Иличич Йосип
|63’
|Спортиелло Марко
|Голлини Пьерлуиджи
|66’
|74’
|Фавилли Андреа
|Чеккерини Федерико
|Траоре Амад
|Гомес Алехандро
|77’
|Руджери Маттео
|Мохика Хоан
|77’
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|20
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|0
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|3
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