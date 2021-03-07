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0 : 2
завершен
07 марта 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Марко Антонио Бентегоди
|27’
|0:1
|Крунич Раде
|50’
|0:2
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Далот Диогу
ассистент Салемакерс Алексис
|Маньяни Джанджакомо
|26’
|Бесса Даниэль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сальседо Эдди
|Дзакканьи Маттиа
|53’
|Бесса Даниэль
|Барак Антонин
|54’
|Димарко Федерико
|Гюнтер Корай
|57’
|Илич Иван
|Велозу Мигель
|57’
|Фавилли Андреа
|Лазанья Кевин
|74’
|78’
|Хауге Йенс
|Кастильехо Самуэль
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|11
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|0
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Играли бы основным составом, уже бы два гола пропустили и догоняли в панике.
Надо почаще ротировать состав. Видно, что эти парни изрядно изголодались по футболу и жаждут крови.
Играли бы основным составом, уже бы два гола пропустили и догоняли в панике.
Надо почаще ротировать состав. Видно, что эти парни изрядно изголодались по футболу и жаждут крови.