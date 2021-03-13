|Беневенто
|1:4
|Фиорентина
|
1 : 4
завершен
вчера, 20:00
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Стадион Чиро Виджорито
|8’
|0:1
|Влахович Душан
|26’
|0:2
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Влахович Душан
ассистент Касерес Мартин
|45+1’
|0:3
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Влахович Душан
ассистент Дронговски Бартломей
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Ионицэ Артур
ассистент Капрари Джанлука
|1:3
|56’
|75’
|1:4
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Эйссерик Валентен
ассистент Рибери Франк
|Глик Камил
|36’
|43’
|Пульгар Эрик
|Тренеру Индзаги Филиппо
|65’
|Скьяттарелла Паскуале
|76’
|Импрота Риккардо
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Инсинье Роберто
|Виола Николас
|46’
|Лападула Джанлука
|Хетемай Перпарим
|68’
|Сау Марко
|Гайч Адольфо
|77’
|Тельо Андрес
|Ионицэ Артур
|77’
|78’
|Валеро Борха
|Бонавентура Джакомо
|78’
|Кальехон Хосе
|Эйссерик Валентен
|78’
|Куаме Кристиан
|Влахович Душан
|Фулон Даам
|Капрари Джанлука
|85’
|90’
|Оливера Максимилиано
|Мартинес Лукас
|90’
|Монтиэль Кристобаль
|Рибери Франк
|
|17
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|5
|
|
|15
|Фолы
|18
|
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|8
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|1
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Зачем писать про то что Кокошки не было,он же бы никак на результат не повлиял
Зачем писать про то что Кокошки не было,он же бы никак на результат не повлиял