В 1 Монтипо Лоренцо Голов пропущено: 4 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 93 Барба Федерико Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 15 Глик Камил Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 13 Туйя Алессандро Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 10 Виола Николас Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Н 29 Ионицэ Артур Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 77

П 28 Скьяттарелла Паскуале Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

П 56 Хетемай Перпарим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 69

Н 7 Гайч Адольфо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 77

З 16 Импрота Риккардо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

Н 17 Капрари Джанлука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 22 Лукателли Игор

В 12 Манфредини Никколо

З 5 Калдирола Лука

З 58 Пастина Кристиан

З 18 Фулон Даам Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

П 8 Тельо Андрес Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 13

Н 20 Ди Серио Джузеппе

Н 19 Инсинье Роберто Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

Н 9 Лападула Джанлука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21

Н 21 Мончини Габриэле