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Беневенто - Фиорентина
Сассуоло - Верона
Дженоа - Удинезе

Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто против Фиорентина

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    36' Глик Камил (15)
     
    46' Виола Николас (10) уходит с поля, Инсинье Роберто (19) вышел на поле
     
    56' (1:3) Ионицэ Артур (29) (Капрари Джанлука (17))
     
    65' Тренеру Индзаги Филиппо
     
    68' Хетемай Перпарим (56) уходит с поля, Лападула Джанлука (9) вышел на поле
     
    76' Скьяттарелла Паскуале (28)
     
    2
    77' Гайч Адольфо (7) уходит с поля, Сау Марко (25) вышел на поле
    77' Ионицэ Артур (29) уходит с поля, Тельо Андрес (8) вышел на поле
     
    83' Импрота Риккардо (16)
     
    85' Капрари Джанлука (17) уходит с поля, Фулон Даам (18) вышел на поле
     
    8' (0:1) Влахович Душан (9)
     
    26' (0:2) Влахович Душан (9) (Касерес Мартин (22))
     
    43' Пульгар Эрик (78)
     
    45+1' (0:3) Влахович Душан (9) (Дронговски Бартломей (69))
     
    75' (1:4) Эйссерик Валентен (92) (Рибери Франк (7))
     
    3
    78' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Валеро Борха (6) вышел на поле
    78' Эйссерик Валентен (92) уходит с поля, Кальехон Хосе (77) вышел на поле
    78' Влахович Душан (9) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
     
    2
    90' Мартинес Лукас (2) уходит с поля, Оливера Максимилиано (15) вышел на поле
    90' Рибери Франк (7) уходит с поля, Монтиэль Кристобаль (28) вышел на поле
    Голы
    8’ 0:1 Влахович Душан
    26’ 0:2 Влахович Душан
    ассистент Касерес Мартин
    45+1’ 0:3 Влахович Душан
    ассистент Дронговски Бартломей
    Ионицэ Артур
    ассистент Капрари Джанлука     		1:3 56’
    75’ 1:4 Эйссерик Валентен
    ассистент Рибери Франк
    Наказания
    Глик Камил 36’
    43’ Пульгар Эрик
    Тренеру Индзаги Филиппо 65’
    Скьяттарелла Паскуале 76’
    Импрота Риккардо 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Инсинье Роберто Виола Николас 46’
    Лападула Джанлука Хетемай Перпарим 68’
    Сау Марко Гайч Адольфо 77’
    Тельо Андрес Ионицэ Артур 77’
    78’ Валеро Борха Бонавентура Джакомо
    78’ Кальехон Хосе Эйссерик Валентен
    78’ Куаме Кристиан Влахович Душан
    Фулон Даам Капрари Джанлука 85’
    90’ Оливера Максимилиано Мартинес Лукас
    90’ Монтиэль Кристобаль Рибери Франк
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 5
    		15 Фолы 18
    		8 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		60% Владение мячом 40%
    		1 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Интер чемпион 19
    Интер чемпион 19
    вчера в 23:53
    то есть если был бы Кокоша то наверное был бы счёт двухратный?
    Зачем писать про то что Кокошки не было,он же бы никак на результат не повлиял
    Крикун
    Крикун
    вчера в 23:46
    Руководил командой с трибун, респект.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 22:57
    Ну вот могут же, значит, и без Кокорина!
    vastudio
    vastudio
    вчера в 22:46
    Вот он рецепт успеха!)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 22:34
    Он давно уже закончился
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:30
    Кокорин, как хорошая примета, когда его нет на поле, но факту он в команде. Руководству фиалок стоит задуматься над этим срабатывающим правилом и, возможно, улучшить условия контракта для живой хорошей приметы, чтобы сидел на банке и не особо грустил.
    протон1
    протон1
    вчера в 22:14
    там внизу есть кто круче. кокоша и еще ктото. я даже голосовать не буду) конечно наш тюремный
    протон1
    протон1
    вчера в 22:13
    везёт фиаллкам что кокорина не было в составе)))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:07
    И к бабке гадалке не ходить, массажист на работе!!!
    161регион
    161регион
    вчера в 22:04
    С коко бы проиграли)))
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:02
    Повезло Беневенто, что у Кокорина травма
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 22:00
    И снова чудо.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 21:36
    Сашка бы уже покер положил...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:57
    Серб сегодня царь и бог на поле!!!
    1bear
    1bear
    вчера в 19:09
    Без Кокоши не победить))))
    Gahi
    Gahi
    вчера в 17:53
    Беневенто = 2.Х.
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