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1 : 2
завершен
21 апреля 2021, 19:30
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.6
Средний возраст: 24.5 - 26.7
Средний рост: 184.7 - 182.5
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 2
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 19:25
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Чалханоглу Хакан
ассистент Салемакерс Алексис
|1:0
|30’
|76’
|1:1
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Распадори Джакомо
ассистент Тольян Джереми
|83’
|1:2
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Распадори Джакомо
ассистент Берарди Доменико
|60’
|Джуричич Филип
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Тольян Джереми
|Мюльдюр Мерт
|63’
|Траоре Хамед
|Джуричич Филип
|64’
|Распадори Джакомо
|Дефрель Грегуар
|72’
|Лопес Максим
|Мба Обьянг Педро
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
|73’
|Манджукич Марио
|Ребич Анте
|73’
|83’
|Хараслин Лукаш
|Бога Жереми
|Диас Браим
|Мейте Суалихо
|86’
|Калулу Пьер
|Калабрия Давиде
|86’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|86’
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|18
|Удары по воротам
|16
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|6
|Удары в створ
|6
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|18
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|5
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|1
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