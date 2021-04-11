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Вест Хэм - Лестер Сити
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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм против Лестер Сити

Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 3:2 Логотип футбольный клуб Лестер Сити Лестер Сити
Вест Хэм
3 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 154 - 254
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.9
Средний возраст: 28.4 - 26.9
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 0
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Лестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 31 тур
Стадион Лондон Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.313.522.29
Лига Ставок 3.20 3.20 2.40
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
BetBoom 3.31 3.21 2.39
 
10' Соучек Томаш (28)
 
29' (1:0) Лингард Джесси (11) (Цоуфал Владимир (5))
 
30' Крессуэлл Аарон (3)
 
44' (2:0) Лингард Джесси (11) (Боуэн Джаррод (20))
 
48' (3:0) Боуэн Джаррод (20) (Соучек Томаш (28))
 
53' Крессуэлл Аарон (3) уходит с поля, Бальбуэна Фабиан (4) вышел на поле
 
82' Нобл Марк (16) уходит с поля, Джонсон Бенжамин (31) вышел на поле
 
84' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (9) вышел на поле
 
90+2' Масуаку Артур (26)
 
33' Перейра Рикарду (21)
 
45+2' Фофана Уэсли (3)
 
2
46' Ндиди Вилфрид (25)
46' Амарти Даниэль (18) уходит с поля, Томас Люк (33) вышел на поле
 
59' Прат Деннис (26) уходит с поля, Олбрайтон Марк (11) вышел на поле
 
70' (3:1) Ихеаначо Келечи (14) (Перейра Рикарду (21))
 
90+1' (3:2) Ихеаначо Келечи (14)
Голы
Лингард Джесси
ассистент Цоуфал Владимир 		1:0 29’
Лингард Джесси
ассистент Боуэн Джаррод 		2:0 44’
Боуэн Джаррод
ассистент Соучек Томаш 		3:0 48’
70’ 3:1 Ихеаначо Келечи
ассистент Перейра Рикарду
90+1’ 3:2 Ихеаначо Келечи
Наказания
Соучек Томаш 10’
Крессуэлл Аарон 30’
33’ Перейра Рикарду
45+2’ Фофана Уэсли
46’ Ндиди Вилфрид
Масуаку Артур 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Томас Люк Амарти Даниэль
Бальбуэна Фабиан Крессуэлл Аарон 53’
59’ Олбрайтон Марк Прат Деннис
Джонсон Бенжамин Нобл Марк 82’
Бенрахма Мохамед Боуэн Джаррод 84’
Статистика
 4 Удары по воротам 15
4 Удары в створ 4
7 Фолы 13
1 Угловые 9
3 Офсайды 1
36% Владение мячом 64%
2 Cэйвы 1
3 Предупреждения 3
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
11 апреля в 23:30
Он и в МЮ начинал неплохо, потом испортился..
allemz
allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
11 апреля в 23:19
Семейные проблемы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 апреля в 21:57
Что мешало Лингарду в МЮ так играть?
azkan
azkan ответ Night Spirit (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 20:36
Я видел концовку игры. Близко не похоже было на слив. Не везуха и всё. Бывает.
Crooclin
Crooclin
11 апреля в 19:48
Лестер хочет как в прошлом году на финише самослиться из зоны ЛЧ?
DXTK
DXTK ответ Брулин (раскрыть)
11 апреля в 19:04
смена клуба ему пошла на пользу))))) только вот что теперь......Джесс захочет продолжить играть за молотков или решит вернуться на скамейку в МЮ. как тот же хендерсон))))
Брулин
Брулин ответ DXTK (раскрыть)
11 апреля в 18:36
Казалось забыт и не видать сборной. Но перешёл в ВХ и стал лидером и ВХ и сборной.
DXTK
DXTK
11 апреля в 18:20
Лингард просто монстр, во это игра, ну и клуб опять три в начале, а потом сыпятся.......ВХ в этом сезоне прекрасен........Мойес верим.
Foxes
Foxes
11 апреля в 18:18
Ау Лисы, что происходит?
Соберитесь!
Klaus-S
Klaus-S
11 апреля в 18:16
Жесть. У Лестера только 2 тура назад была комфортная фора, а теперь до 5 места всего 2 очка. )) А у них ещё игра с Челси, МЮ и шпорами. Большие шансы не попасть в четвёрку. Пожалуй у Ливерпуля самые лёгкие соперники остались. Кроме МЮ.
Не припоминаю я что-то такого рубилова за 4-ку.
Tormentor
Tormentor
11 апреля в 17:52
у Вроджерса конек какой то сливать последнюю треть сезона и играть паршиво
Evilhuman
Evilhuman ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 17:45
Ну хорошо ж играют, но думаю МЮ не уступит второе место
dimagas2
dimagas2 ответ dzvinka (раскрыть)
11 апреля в 17:40, ред.
В следующем туре или через 2 тура будет видно Челси- ВХЮ будет игра.
Evilhuman
Evilhuman ответ dzvinka (раскрыть)
11 апреля в 17:29
Лингард оказывает посильную помощь МЮ, укрепляя вторую строчку)
dzvinka
dzvinka
11 апреля в 17:25
вот будет ржачно, если Ливерпуль и Челси не попадут в топ-4, а там окажется Мойес с Лингардинье - после этого можно будет гнать на выход как Клоппа так и Тухлого))) ахахаха
Mason Mount
Mason Mount
11 апреля в 17:06
Это уже не смешно
WEST HAM
WEST HAM
11 апреля в 16:59
Браво ВХЮ!
Tormentor
Tormentor
11 апреля в 16:57
Лингард словно переродился в ВХЮ
Hoyar
Hoyar
11 апреля в 16:11
1x
1bear
1bear
11 апреля в 15:57
верю в победу Вест Хэм!!!
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