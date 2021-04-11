|Вест Хэм
|3:2
|Лестер Сити
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3 : 2
завершен
11 апреля 2021, 16:05
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 154 - 254
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.9
Средний возраст: 28.4 - 26.9
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Лондон Стэдиум
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Лингард Джесси
ассистент Цоуфал Владимир
|1:0
|29’
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Лингард Джесси
ассистент Боуэн Джаррод
|2:0
|44’
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Боуэн Джаррод
ассистент Соучек Томаш
|3:0
|48’
|70’
|3:1
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Ихеаначо Келечи
ассистент Перейра Рикарду
|90+1’
|3:2
|Ихеаначо Келечи
|Соучек Томаш
|10’
|Крессуэлл Аарон
|30’
|33’
|Перейра Рикарду
|45+2’
|Фофана Уэсли
|46’
|Ндиди Вилфрид
|Масуаку Артур
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Томас Люк
|Амарти Даниэль
|Бальбуэна Фабиан
|Крессуэлл Аарон
|53’
|59’
|Олбрайтон Марк
|Прат Деннис
|Джонсон Бенжамин
|Нобл Марк
|82’
|Бенрахма Мохамед
|Боуэн Джаррод
|84’
|
|4
|Удары по воротам
|15
|
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|4
|Удары в створ
|4
|
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|7
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|1
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|
|2
|Cэйвы
|1
|
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|3
|Предупреждения
|3
|
Соберитесь!
Соберитесь!
Не припоминаю я что-то такого рубилова за 4-ку.
Не припоминаю я что-то такого рубилова за 4-ку.