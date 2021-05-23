Астон Вилла

В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

П 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 89

З 24 Джеймс Рис Отборы: 4 Всего навесов: 6 Пасы: 83 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 60

П 17 Ковачич Матео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 66

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа Голов пропущено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

З 3 Алонсо Маркос

З 15 Зума Курт

З 4 Кристенсен Андреас

П 23 Гилмор Билли

П 22 Зиеш Хаким Офсайды: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 30

П 29 Хаверц Кай Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 24

Н 18 Жиру Оливье