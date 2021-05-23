|Астон Вилла
|2:1
|Челси
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2 : 1
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 245.5 - 420.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.8
Средний возраст: 25.7 - 26.7
Средний рост: 184.4 - 181.5
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Вилла Парк
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Траоре Бертран
ассистент Таргетт Мэтт
|1:0
|43’
|Эль-Гази Анвар
|2:0(П)
|52’
|70’
|2:1
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Чилуэлл Бенжамин
ассистент Пулишич Кристиан
|45’
|Жоржиньо
|45+2’
|Вернер Тимо
|49’
|Ковачич Матео
|МакГинн Джон
|65’
|Накамба Марвелус
|75’
|Мартинес Дамиан Эмилиано
|81’
|89’
|Аспиликуэта Сезар
|90+5’
|Аррисабалага Кепа
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Аррисабалага Кепа
|Менди Эдуар
|60’
|Зиеш Хаким
|Жоржиньо
|66’
|Хаверц Кай
|Ковачич Матео
|Чуквуемека Кэрни
|Траоре Бертран
|73’
|Рэмзи Якоб
|Эль-Гази Анвар
|81’
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|6
|Удары по воротам
|23
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|3
|Удары в створ
|7
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|11
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|9
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|0
|Офсайды
|2
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|6
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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За двумя мониторами и телевизором бегали всей семьей почти)
Перенервничали.. Точно нужно валидол глотнуть))
Спасибо ТТХ за победу над Лестером. Лидс сделали из шпор мотивированного противника) И Бьелсе сасибо!
А то в первом тайме куры были совсем без интереса и готовы были слить, лишь бы Челси не играл в ЛЧ) .
За двумя мониторами и телевизором бегали всей семьей почти)
Перенервничали.. Точно нужно валидол глотнуть))
Спасибо ТТХ за победу над Лестером. Лидс сделали из шпор мотивированного противника) И Бьелсе сасибо!
А то в первом тайме куры были совсем без интереса и готовы были слить, лишь бы Челси не играл в ЛЧ) .
АВ просто проходили центр. Да и судьи все тащат наших противников.
Даже явной руки сделали вид что не увидели!
Удачи в финале ЛЧ! Надеюсь Тухель настроит до этого всех и Канте и Менди будут играть.
АВ просто проходили центр. Да и судьи все тащат наших противников.
Даже явной руки сделали вид что не увидели!
Удачи в финале ЛЧ! Надеюсь Тухель настроит до этого всех и Канте и Менди будут играть.