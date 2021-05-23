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Астон Вилла - Челси
Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион
Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед
Лидс - Вест Бромвич
Лестер Сити - Тоттенхэм
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Вест Хэм - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла против Челси

Астон Вилла Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Астон Вилла
2 : 1
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 245.5 - 420.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.8
Средний возраст: 25.7 - 26.7
Средний рост: 184.4 - 181.5
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 1
Челси
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 38 тур
Стадион Вилла Парк
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    43' (1:0) Траоре Бертран (15) (Таргетт Мэтт (18))
     
    52' (2:0) Эль-Гази Анвар (21)
     
    65' МакГинн Джон (7)
     
    73' Траоре Бертран (15) уходит с поля, Чуквуемека Кэрни (60) вышел на поле
     
    75' Накамба Марвелус (19)
     
    2
    81' Мартинес Дамиан Эмилиано (26)
    81' Эль-Гази Анвар (21) уходит с поля, Рэмзи Якоб (41) вышел на поле
     
    2
    45' Жоржиньо (5)
    45+2' Вернер Тимо (11)
     
    46' Менди Эдуар (16) уходит с поля, Аррисабалага Кепа (1) вышел на поле
     
    49' Ковачич Матео (17)
     
    60' Жоржиньо (5) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    66' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    70' (2:1) Чилуэлл Бенжамин (21) (Пулишич Кристиан (10))
     
    89' Аспиликуэта Сезар (28)
     
    90+5' Аррисабалага Кепа (1)
    Голы
    Траоре Бертран
    ассистент Таргетт Мэтт     		1:0 43’
    Эль-Гази Анвар 2:0(П) 52’
    70’ 2:1 Чилуэлл Бенжамин
    ассистент Пулишич Кристиан
    Наказания
    45’ Жоржиньо
    45+2’ Вернер Тимо
    49’ Ковачич Матео
    МакГинн Джон 65’
    Накамба Марвелус 75’
    Мартинес Дамиан Эмилиано 81’
    89’ Аспиликуэта Сезар
    90+5’ Аррисабалага Кепа
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Аррисабалага Кепа Менди Эдуар
    60’ Зиеш Хаким Жоржиньо
    66’ Хаверц Кай Ковачич Матео
    Чуквуемека Кэрни Траоре Бертран 73’
    Рэмзи Якоб Эль-Гази Анвар 81’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 23
    		3 Удары в створ 7
    		11 Фолы 12
    		2 Угловые 9
    		0 Офсайды 2
    		28% Владение мячом 72%
    		6 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ vastudio (раскрыть)
    24 мая в 10:16
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ azkan (раскрыть)
      24 мая в 03:15
      Аналогичное ощущение, словно никто не хочет, чтобы Челси играл в ЛЧ.
      konst19
      konst19
      23 мая в 22:08
      Какого вратаря Арсенал про..л
      Магомедэмин Ибрагимов
      Магомедэмин Ибрагимов
      23 мая в 21:44
      Тут надо благодарить Тоттенхэм
      Мысыктар
      Мысыктар
      23 мая в 21:38
      днище полное) вот гореть будем 29.
      Nazi
      Nazi
      23 мая в 21:33
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        23 мая в 21:30
        Вернер мне напоминает Морато,который если и забивает гол,то его не засчитывают,что в ЛЧ,что в чемпионате.
        Анатолий Калашников
        Анатолий Калашников
        23 мая в 20:59
        Терри мужик не слил своим
        azkan
        azkan ответ azkan (раскрыть)
        23 мая в 20:17
        Господи Арсенал замотивировал) Своей победой. Чтобы шпоры играли в Лиге конференций) О как)
        vastudio
        vastudio ответ abramjan (раскрыть)
        23 мая в 20:11
        Не паниковать! На один матч можно настроиться, на дистанции конечно тяжелей, вот и чередуются отличные матчи с полными провалами
        azkan
        azkan
        23 мая в 20:11
        По игре все те же грабли. Нет реализации. И характера тоже нет. Ковачич очень плох. Жорж же. Прямо сейчас бе Канте у нас проблемы в середине.
        АВ просто проходили центр. Да и судьи все тащат наших противников.
        Даже явной руки сделали вид что не увидели!
        Удачи в финале ЛЧ! Надеюсь Тухель настроит до этого всех и Канте и Менди будут играть.
        Akatsuki72
        Akatsuki72
        23 мая в 20:10
        "Это праздник со слезами на глазах." Это лозунг подходит к двум клубам сегодня. Челси - снова проиграл, но при это общий результат достигнут. И Тоттенхэму - победа, которая спасла врага. Спасибо госпоже удаче и Шпорам! Впереди финал и там нужно собраться!
        vastudio
        vastudio
        23 мая в 20:09
        ТТХ проигрывая с таким же счётом 1-2 закатил 3!!! мяча куда более сильному и куда более мотивированному сопернику. А мы??? Я не вижу характера у команды! Если всё хорошо идёт и мы выигрываем , большая вероятность, что победим, но если 1-2 мяча проигрываем ,пиши пропало, камбэков не дождёшься. Вот это напрягает! Нет характера и воли к победе. Редко отыгрывают 1 мяч, я уже не говорю о 2-3.
        Dauletbek
        Dauletbek
        23 мая в 20:08
        Сегодня будет битва в Италии и во Франции. В серии А за ЛЧ, во Франции за чемпионства. Удачи Лилль
        Romeo 777
        Romeo 777
        23 мая в 20:07
        И вновь столько моментов создать, и в итоге проиграть...отмена голов, очередной гандбол в штрафной от соперников и отказ судей смотреть даже VAR.
        АВ с победой!
        Тяжко будет, если не сможем подписать летом нападающего для следующего сезона.
        Ironigor
        Ironigor
        23 мая в 20:07
        СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ТОТТЕНХЭМ !!!
        А БЕЙЛУ ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ГРАМОТА ОТ ПАРТКОМА АБРАМОВИЧА !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
        abramjan
        abramjan
        23 мая в 20:07
        Чую наваляют нам 29 го.(
        Таганский
        Таганский ответ ст_прапорщик (раскрыть)
        23 мая в 20:06
        Привет, Валерчик!!
        Запишите, пж, на наш счет..))
        Dauletbek
        Dauletbek
        23 мая в 20:04
        Это как Хорватия вытащила Россию
        azkan
        azkan
        23 мая в 20:02, ред.
        Всё!! Челси четвретые. Ливерпуль с заслуженной бронзой.
        За двумя мониторами и телевизором бегали всей семьей почти)
        Перенервничали.. Точно нужно валидол глотнуть))
        Спасибо ТТХ за победу над Лестером. Лидс сделали из шпор мотивированного противника) И Бьелсе сасибо!
        А то в первом тайме куры были совсем без интереса и готовы были слить, лишь бы Челси не играл в ЛЧ) .
        Stalker-ato
        Stalker-ato
        23 мая в 20:02
        Спасибо Тоттенхэму за нашу путевку в Лигу Чемпионов!!!!
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик ответ Таганский (раскрыть)
        23 мая в 20:02
        Таганыч, приветы! С тебя причитается))
        ceret
        ceret
        23 мая в 20:00
        Лондон за Лондон . Бэйл-зверь !
        Таганский
        Таганский
        23 мая в 20:00
        Как это ни парадоксально звучит, в ЛЧ Челси попадает благодаря ТТХ..
        vastudio
        vastudio ответ Anton Hohlov (раскрыть)
        23 мая в 19:57
        Да, надо это признать, пока Фортуна за нас. Если и не напрямую, то косвенно, что тоже неплохо)))
        dimagas2
        dimagas2
        23 мая в 19:56, ред.
        Игра сегодня вязкая,но интересная была.Проиграли не сказать что не по делу.
        Наверно только из позитива что Лестер мимо ЛЧ, это вам за Амарти и его поведение!
        Теперь готовимся к финалу,надеюсь Менди там будет играть.
        vastudio
        vastudio
        23 мая в 19:55
        Бале зарешал вместо Челси!)))) Бале - респект, нашим позор!!!!! ЛЧ нам подарили, это не наша заслуга.
        Anton Hohlov
        Anton Hohlov
        23 мая в 19:55
        Отскочили синие
        azkan
        azkan
        23 мая в 19:54
        Бееейлл делает дубль! Охренеть гол! Сделали коридор чтобы тот в пустые ворота забил))
        vastudio
        vastudio
        23 мая в 19:53
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