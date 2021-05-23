Манчестер Сити

|
5 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 590.5 - 311
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.6
Средний возраст: 27.2 - 26.2
Средний рост: 179.2 - 183.2
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 1
|
Стадион Этихад Стэдиум
|
Де Брюйне Кевин
ассистент Марез Рияд
|1:0
|11’
|
Жезус Габриэл
ассистент Де Брюйне Кевин
|2:0
|14’
|
Фоден Фил
ассистент Стерлинг Рахим
|3:0
|53’
|
Агуэро Серхио
ассистент Фернандиньо
|4:0
|71’
|
Агуэро Серхио
ассистент Фернандиньо
|5:0
|76’
|7’
|Ришарлисон
|22’
|Холгейт Мэйсон
|Диаш Рубен
|35’
|Стерлинг Рахим
|68’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родри
|Фоден Фил
|56’
|57’
|Ивоби Алекс
|Дюкуре Абдулайе
|59’
|Бернард
|Сигурдссон Гильфи
|Агуэро Серхио
|Марез Рияд
|65’
|Торрес Ферран
|Жезус Габриэл
|74’
|78’
|Нкунку Нильс
|Ришарлисон
|
|21
|Удары по воротам
|8
|
|
|11
|Удары в створ
|3
|
|
|8
|Фолы
|10
|
|
|7
|Угловые
|5
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|68%
|Владение мячом
|32%
|
|
|3
|Cэйвы
|6
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
В связи с этим хочу поздравить болельщиков АПЛ с окончанием очередного сезона, и надеюсь что следующий год будет не менее ярким и порадует нас накалом и битвами на футбольных полях!!
В связи с этим хочу поздравить болельщиков АПЛ с окончанием очередного сезона, и надеюсь что следующий год будет не менее ярким и порадует нас накалом и битвами на футбольных полях!!