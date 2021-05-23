Манчестер Сити

В 31 Эдерсон Отборы: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 89 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 11 Зинченко Александр Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 69 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 56

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 74

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 65

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 14 Ляпорт Эмерик

З 22 Менди Бенжамен

П 8 Гюндоган Илкай

П 16 Родри Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 34

П 20 Силва Бернарду

Н 10 Агуэро Серхио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 25