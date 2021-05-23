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Манчестер Сити - Эвертон
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Астон Вилла - Челси
Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед
Лидс - Вест Бромвич
Лестер Сити - Тоттенхэм
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Вест Хэм - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Эвертон

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 5:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
Манчестер Сити
5 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 590.5 - 311
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.6
Средний возраст: 27.2 - 26.2
Средний рост: 179.2 - 183.2
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 1
Эвертон
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 38 тур
Стадион Этихад Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.445.097.07
Лига Ставок 1.28 6.20 9.80
Мелбет 1.31 6.09 9.83
1XBET 1.34 6.00 9.60
BetBoom 1.30 6.08 9.87
    Еще
     
    11' (1:0) Де Брюйне Кевин (17) (Марез Рияд (26))
     
    14' (2:0) Жезус Габриэл (9) (Де Брюйне Кевин (17))
     
    35' Диаш Рубен (3)
     
    53' (3:0) Фоден Фил (47) (Стерлинг Рахим (7))
     
    56' Фоден Фил (47) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
     
    65' Марез Рияд (26) уходит с поля, Агуэро Серхио (10) вышел на поле
     
    68' Стерлинг Рахим (7)
     
    71' (4:0) Агуэро Серхио (10) (Фернандиньо (25))
     
    74' Жезус Габриэл (9) уходит с поля, Торрес Ферран (21) вышел на поле
     
    76' (5:0) Агуэро Серхио (10) (Фернандиньо (25))
     
    7' Ришарлисон (7)
     
    22' Холгейт Мэйсон (4)
     
    36' (2:0) Нереализованный пенальти Сигурдссон Гильфи (10)
     
    57' Дюкуре Абдулайе (16) уходит с поля, Ивоби Алекс (17) вышел на поле
     
    59' Сигурдссон Гильфи (10) уходит с поля, Бернард (20) вышел на поле
     
    78' Ришарлисон (7) уходит с поля, Нкунку Нильс (18) вышел на поле
    Голы
    Де Брюйне Кевин
    ассистент Марез Рияд     		1:0 11’
    Жезус Габриэл
    ассистент Де Брюйне Кевин     		2:0 14’
    Фоден Фил
    ассистент Стерлинг Рахим     		3:0 53’
    Агуэро Серхио
    ассистент Фернандиньо     		4:0 71’
    Агуэро Серхио
    ассистент Фернандиньо     		5:0 76’
    Наказания
    7’ Ришарлисон
    22’ Холгейт Мэйсон
    Диаш Рубен 35’
    Стерлинг Рахим 68’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родри Фоден Фил 56’
    57’ Ивоби Алекс Дюкуре Абдулайе
    59’ Бернард Сигурдссон Гильфи
    Агуэро Серхио Марез Рияд 65’
    Торрес Ферран Жезус Габриэл 74’
    78’ Нкунку Нильс Ришарлисон
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 8
    		11 Удары в створ 3
    		8 Фолы 10
    		7 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		68% Владение мячом 32%
    		3 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 2
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    112910415
    112910415
    вчера в 09:34
    сильный финиш вышел !
    vlad_vietnam
    vlad_vietnam
    23 мая в 23:32
    Манчестер Сити безусловно сильнейшая английская команда здесь и сейчас
    Да и пожалуй лучший клуб Англии последнего десятилетия.
    Мощь, уверенность, огромный запас прочности, чемпионский дух, запредельный уровень мастерства игроков...
    Бесспорный лидер и чемпион этого сезона не только по результатам и турнирной таблице, но и по качеству игры
    Теперь ждем финал ЛЧ
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 мая в 22:37
    Никто не мешал выбить оба клуба. Субъективное мнение есть у каждого из нас. Но, объективность такова, что АПЛ в данный момент лучшая лига. Как не крути. И крутизна в том что не считая МС, борьба была сумасшедшая. Хотя в первой половине МС тоже где-то в низу был.
    Брулин
    Брулин
    23 мая в 22:30
    Отличное фееричное завершение с Сити, следуюший достойный - "Донецкий" Ферна)) Фернандиньо.
    Уходит целая эпоха, наступает на пятки новая...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    23 мая в 22:12
    Астон вилла
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 мая в 22:05
    Ждём не дождёмся Спартак в финале ЛЧ, вот это будет игра,надеюсь,не как на Энфилде...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
    23 мая в 21:54
    Дружище, самый худший из худших финалов ЛЧ это колбаса шпоры, и вот теперь это уныние без нападающих. Просто ужас
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 мая в 21:43
    Да, и по этой причине в финале ЛЧ два клуба из АПЛ.
    Roman73
    Roman73
    23 мая в 21:28
    5-0 создаёт нужное настроение перед финалом . Похоже Зинченко отыграл хороший матч.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    23 мая в 21:19
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
      23 мая в 21:18
      Дружище, забыл добавить, худший и самый слабый сезон АПЛ за последние 30 лет
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      23 мая в 21:18
      Вина не Ирисок в таком разгроме,а то,что их тренирует экс-тренер Реала. Ну а по делу, просто концовку профукали... клуб Буратин даже на ЛЕ не способен.
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      23 мая в 20:31, ред.
      Что-то новое в церемонии поздравления. пригласили всех....
      Dauletbek
      Dauletbek
      23 мая в 20:16
      Дубль у Сити есть, осталось хет-трик?
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      23 мая в 19:58
      Ну что друзья. Вот и закончился самый наколенный сезон в АПЛ. Давненько такого накала не было. До половины сезона плотность команд была чутьли не 6 очковой разницей между 1 и 10 командами. Но тем не менее МС выиграл, МЮ оставил за собой 2 место, и Ливерпуль прорвался на 3 место.

      В связи с этим хочу поздравить болельщиков АПЛ с окончанием очередного сезона, и надеюсь что следующий год будет не менее ярким и порадует нас накалом и битвами на футбольных полях!!
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
      23 мая в 19:55
      Обычно это называют «выход 1 на 1», а в данной ситуации это «выход 0 на 1». Стерлинг это просто кошмар какой-то
      sihafazatron
      sihafazatron
      23 мая в 19:53
      Красавец Серхио!!)) думаю он ещё и в финале лч сможет помочь команде, реализация на топ уровне!!)
      Igo0rek
      Igo0rek
      23 мая в 19:51
      Стерлинг наверное забьет только если ворота совсем прямо пустые будут, и то не факт))
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      23 мая в 19:45
      Агуэрыч сегодня грандфиналит!!!!
      Igo0rek
      Igo0rek
      23 мая в 19:38
      Агуэрыча прорвало под конец))
      Bom Bom
      Bom Bom
      23 мая в 19:38
      Сити куражится) Пеп на сей раз 100 очков не выбьет, но трансформация команды по ходу сезона - мое почтение. Осталось взять ушастого.
      boom4321
      boom4321
      23 мая в 19:36
      Урааааа, буземно рад за Серхио, именно с него начал болеть за мс
      Hoyar
      Hoyar ответ boom4321 (раскрыть)
      23 мая в 19:32
      Забил уже.)
      boom4321
      boom4321
      23 мая в 19:24, ред.
      Выпускайте Кракена) Будет круто если забьёт в этом матче
      boom4321
      boom4321 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      23 мая в 19:02, ред.
      Спасибо, а то вчера с Атлетико так и не дождался. Тут ситуация попроще правда.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ boom4321 (раскрыть)
      23 мая в 18:59, ред.
      В последней игре на домашнем стадионе вручают, учитывая, что это последний тур и последняя игра,при этом домашняя, походу после матча будет церемония награждения!!!
      boom4321
      boom4321
      23 мая в 18:45
      Вручение кубка уже было нет?
      Igo0rek
      Igo0rek
      23 мая в 18:33
      На мажорной ноте заканчиваем чемпионат, все пребывают в тонусе, отличный задел перед финалом ЛЧ.
      волгодон 2
      волгодон 2
      23 мая в 18:29
      даже дохляк Жезус забил
      окко отключили с.. не вовремя
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