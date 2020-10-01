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Шарлеруа - Лех
Мальме - Гранада
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Динамо - Флора
Хапоэль - Виктория
Динамо - Лудогорец
Сараево - Селтик
Легия - Карабах
Копенгаген - Риека
Стандард - МОЛ Фехервар
Янг Бойз - Тирана
Базель - ЦСКА
Дандолк - КИ
АЕК - Вольфсбург
Рейнджерс - Галатасарай
Спортинг - ЛАСК
Риу Аве - Милан

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Маккаби

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Голы
Кейн Харри
ассистент Дэвис Бен 		1:0 2’
17’ 1:1 Чери Тьяррон
ассистент Рукавица Никита
Моура Лукас
ассистент Бергвейн Стевен 		2:1 21’
Ло Чельсо Джовани
ассистент Дэвис Бен 		3:1 37’
Ло Чельсо Джовани
ассистент Кейн Харри 		4:1 40’
51’ 4:2(П) Рукавица Никита
Кейн Харри 5:2(П) 55’
Кейн Харри
ассистент Бергвейн Стевен 		6:2 74’
Алли Деле 7:2(П) 90+1’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Алли Деле Ло Чельсо Джовани 46’
Сиссоко Мусса Хейбьерг Пьер-Эмиль 62’
71’ Донйох Годсвэй Арад Офри
Регилон Кейн Харри 75’
83’ Родригес Хосе Хазиза Долев
87’ Ашкенази Юваль Абу-Фани Мохаммад
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Все комментарии
матос
матос
02 октября в 15:08
Еврейская порка в Лондоне)
Джон Иванов
Джон Иванов
02 октября в 12:00
Реабилитировались за Баварию
Goger90
Goger90
02 октября в 11:32
Любят Шпоры этот счёт. С любой стороны.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 октября в 11:12, ред.
Жесткую порку устроили шпоры обидчику валеркиного Ростова! Учись, Карпин) Три пенальти в одном матче? Концерт получился на славу!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
02 октября в 10:35
Может и хорошо что Ростов не прошёл израильтян...?
протон1
протон1
02 октября в 09:13
учитесь ростов
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
02 октября в 08:40
Шабат никто не отменял))
Timur132
Timur132
02 октября в 08:25
Ребята, которые радуются "сливу" Карпина и избеганию игры с Тоттенхэмом, вы реально считаете себя футбольными болельщиками? Вам не стыдно?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
02 октября в 07:12
Вот это я понимаю - пришпорили!
У каждого свой подход, конечно. И взгляд в будущее. Я про В.Г.К.)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Аксинья (раскрыть)
02 октября в 05:18
Вы этим сливом от Карпина ещё и гордитесь? Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!!!
Ладно это на совести Карпина и всех кто это сделал, это им жить с этим позором и смотреть на себя в зеркало с призрением.
Caniggia
Caniggia
02 октября в 03:09, ред.
Ни при каких Карпиных и т. д, Ростов уже не будет так мощно выступать и наводить жути в России и Европе, как при Бердыеве! Уверен, тот бердыевский Ростов, не то что Маккаби бы зарыл заживо, но и Тоттен бы уделал.
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 01:43
Ожидаемая победа! Даже много забили...
nikoladolgov
nikoladolgov
02 октября в 01:06
Вот Карпуша всех перехитрил ...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Anton Hohlov (раскрыть)
02 октября в 00:57
Хорошо что вас таких мало!!!!!!!!!!!!!!Если бы так думали во время начала Великой Отечественной ,то всё-.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Так рассуждать нельзя!!!!!!!!!!!Надо выходить и играть!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 00:49
Ожидаемо победили,но долго возились!
Makao
Makao
02 октября в 00:19
Что бы произошло с Ростовом, попади он на Тоттенхэм...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 октября в 00:06
Это не разгром, а уничтожение. В какой-то степени Ростову повезло)
Faustello
Faustello
01 октября в 23:57
    Faustello
    Faustello ответ Аксинья (раскрыть)
    01 октября в 23:55
    Волера сберёг целомудренные сердца болельщиков Ростова)))
    Аксинья
    Аксинья ответ Anton Hohlov (раскрыть)
    01 октября в 23:52
    Надеюсь все поняли мудрый слив Валеры ))
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    01 октября в 23:49
    Прошел бы Ростов Маккаби, был бы сейчас на их месте. Лучше вылететь сразу, чем проигрывать 7-2.
    Kosmos58
    Kosmos58
    01 октября в 23:10
    Вот как евреев гонять нужно!.
    матос
    матос
    01 октября в 22:35
    Шпоры.
    Kerri
    Kerri
    01 октября в 21:29
    Хозяева
    Gahi
    Gahi
    01 октября в 21:21
    Тоттенхэм = П.1.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    01 октября в 18:31
    еврейский плэй-офф! Удачи нашей синагоге))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    01 октября в 02:41
    Если ТТХ не сможет обыграть этот "клуб", то Моуриньо можно спокойно уволить!
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