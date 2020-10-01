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7 : 2
завершен
01 октября 2020, 22:00
четверг
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Кейн Харри
ассистент Дэвис Бен
|1:0
|2’
|17’
|1:1
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Чери Тьяррон
ассистент Рукавица Никита
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Моура Лукас
ассистент Бергвейн Стевен
|2:1
|21’
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Ло Чельсо Джовани
ассистент Дэвис Бен
|3:1
|37’
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Ло Чельсо Джовани
ассистент Кейн Харри
|4:1
|40’
|51’
|4:2(П)
|Рукавица Никита
|Кейн Харри
|5:2(П)
|55’
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Кейн Харри
ассистент Бергвейн Стевен
|6:2
|74’
|Алли Деле
|7:2(П)
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алли Деле
|Ло Чельсо Джовани
|46’
|Сиссоко Мусса
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|62’
|71’
|Донйох Годсвэй
|Арад Офри
|Регилон
|Кейн Харри
|75’
|83’
|Родригес Хосе
|Хазиза Долев
|87’
|Ашкенази Юваль
|Абу-Фани Мохаммад
У каждого свой подход, конечно. И взгляд в будущее. Я про В.Г.К.)
У каждого свой подход, конечно. И взгляд в будущее. Я про В.Г.К.)
Ладно это на совести Карпина и всех кто это сделал, это им жить с этим позором и смотреть на себя в зеркало с призрением.
Ладно это на совести Карпина и всех кто это сделал, это им жить с этим позором и смотреть на себя в зеркало с призрением.
Так рассуждать нельзя!!!!!!!!!!!Надо выходить и играть!!!!!!!!!!!!!!!!
Так рассуждать нельзя!!!!!!!!!!!Надо выходить и играть!!!!!!!!!!!!!!!!