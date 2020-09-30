|
0 : 3
завершен
30 сентября 2020, 21:45
среда
|
Стадион Фалмер
|44’
|0:1
|
МакТоминэй Скотт
ассистент Мата Хуан Мануэль
|73’
|0:2
|
Мата Хуан Мануэль
ассистент ван де Бек Донни
|80’
|0:3
|Погба Поль
|Берн Дэн
|43’
|Вельтман Йоэл
|79’
|86’
|Линделеф Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мопе Нил
|Джаханбахш Алиреза
|50’
|Троссард Леандро
|Гьекерес Виктор
|63’
|69’
|Рэшфорд Маркус
|Игало Одион
|69’
|Погба Поль
|Джеймс Даниэл
|Сандерс Макс
|Молумби Джейсон
|81’
|81’
|Лингард Джесси
|Фред
|
|10
|Удары по воротам
|8
|
|
|2
|Удары в створ
|5
|
|
|11
|Фолы
|5
|
|
|2
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|
Зря Реал упустил Фернандеша и ван де Бека, зря!!!
Зря Реал упустил Фернандеша и ван де Бека, зря!!!
Погба: "Ну так и быть покажу как надо бить"
Погба: "Ну так и быть покажу как надо бить"