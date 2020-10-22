В 12 Харт Джо Спасений: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

З 2 Дохерти Мэтт Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

З 33 Дэвис Бен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 7 Пасы: 66 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 94

З 3 Регилон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

З 6 Санчес Давинсон Ударов всего: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 6 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 94

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 62

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 78

П 8 Уинкс Харри Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 62

П 9 Бэйл Гарет Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 62

Н 45 Винисиус Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 1 Льорис Уго

В 40 Остин Брэндон

З 4 Алдервейрелд Тоби

З 24 Орье Серж

П 20 Алли Деле Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 32

П 18 Ло Чельсо Джовани Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 16

П 28 Н'Домбеле Тангай

П 17 Сиссоко Мусса Блоки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 32

Н 23 Бергвейн Стевен

Н 10 Кейн Харри

Н 47 Кларк Джек Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8