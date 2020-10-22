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3 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Моура Лукас
ассистент Винисиус
|1:0
|18’
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Андраде Андрес
ассистент Бэйл Гарет
|2:0(А)
|27’
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Сон Хын-Мин
ассистент Винисиус
|3:0
|84’
|45+2’
|Михорль Петер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|5’
|Гргич Лукас
|Холланд Джеймс
|39’
|Филипович Петар
|Реннер Рене
|46’
|Потцман Марвин
|Андраде Андрес
|46’
|Эггештайн Йоханес
|Грубер Андреас
|Сон Хын-Мин
|Бэйл Гарет
|62’
|Сиссоко Мусса
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|62’
|Алли Деле
|Ламела Эрик
|62’
|Ло Чельсо Джовани
|Моура Лукас
|78’
|78’
|Гоигингер Томас
|Балич Хусейн
|Кларк Джек
|Винисиус
|86’
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|13
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|0
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|4
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|1
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