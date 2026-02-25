Украинских судей могут отстранить за отказ пожимать руку российскому игроку

1772027610

Два украинских судьи, Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк, могут быть отстранены от судейства в футзале после того, как отказались пожать руку российскому игроку Ивану Чишкале из португальского «Спортинга» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Об этом сообщил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Ранее португальская газета *A Bola* сообщила, что «Спортинг» подал жалобу в УЕФА после действий арбитров.

«Согласно дисциплинарному праву УЕФА за некорректное поведение, нарушающее основные правила достойного поведения, к украинским арбитрам могут быть применены дисциплинарные меры, такие как отстранение от выполнения обязанностей на определенное количество матчей, которое может сочетаться с наложением штрафа, — сказал Алексеев. — В случае выявления в данной ситуации русофобского и дискриминационного поведения, наносящего ущерб достоинству лица (дискриминация по национальному признаку и признаку принадлежности к государству), то арбитры могут быть подвергнуты наказанию в виде отстранения по крайней мере на десять матчей или на неопределенный срок, или к ним может быть применена другая дисциплинарная санкция».

«Указанные дисциплинарные меры могут сочетаться с общественными работами на благо футбола и/или специальными директивами, направленными на борьбу с таким поведением. Компетентный дисциплинарный орган выявляет наличие состава соответствующего правонарушения и при его наличии определяет вид и размер налагаемых дисциплинарных санкций, исходя из рассмотрения объективных и субъективных факторов нарушения с учетом смягчающих и отягощающих обстоятельств дела», — добавил Алексеев.

Матч между «Спортингом» и «Бенфикой» состоялся 23 февраля и завершился победой «Бенфики» (4:3). Ответная игра пройдет 6 марта на домашней арене «Спортинга».