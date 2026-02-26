Top.Mail.Ru
Болельщика «Реала» вывели со стадиона за нацистское приветствие

сегодня, 00:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Перед началом ответного матча в рамках стыковых игр Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и португальской «Бенфикой» на стадионе в Мадриде произошел инцидент. Болельщик, который демонстрировал нацистское приветствие, был оперативно выявлен и удален с трибун сотрудниками службы безопасности клуба после того, как попал в кадр во время телевизионной трансляции.

По информации издания Marca, клуб «Реал» сразу же отреагировал на этот инцидент, начав внутреннее дисциплинарное расследование. Целью расследования является определение мер, соответствующих внутренним правилам и регламенту клуба, в отношении болельщика, допустившего такое поведение.

Источник: itar-tass.com Фото: Apo Caballero
