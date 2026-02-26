«Реал» одержал победу над «Бенфикой» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов

В ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Бенфика». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Тчуамени (16'), Винисиус Жуниор (80'). За гостей забил Рафа Силва (14').
По сумме двух игр «Реал» победил 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.
По игре же мне Бенфика зашла. Ребята очень достойно смотрелись, но в завершении просто нехватало класса.
Удручающе выглядела травма Асенсио. Не хочу каркать ( тьфу, тьфу) , но неспособность двигать конечностями после падения и шина на шейные позвонки склоняет к тревожным мыслям и страшным последствиям. Здоровья парню.
Если же по гамбургскому счёту — игра была плохой. Не ужасной, как я ожидал, но именно плохой. По ощущениям на поле встретились два серых середнячка, которые пытались биться за выход «куда-то там». Кстати, если бы «Бенфика» забила второй мяч, я совсем не уверен, что «Реал» сумел бы отыграться.
Игра сумбурная: неточные передачи, разваленная оборона… Трент — ну что тут сказать? Я попытался посчитать количество его точных «фирменных» передач — насчитал три. Неточных — сбился со счёта. В обороне, по-моему, он проиграл практически все единоборства.
Тчуамени старался как мог, но сам факт того, что защита рассыпалась, доказательств не требует. Полузащита… Гюлер — ожиданий от него гораздо больше, чем он пока воспроизводит на поле. Вальверде — да, старается, но он способен на куда большее. Аргентинца вообще не обсуждаю — не могу представить, ради чего его приобретали.
В общем — победа с надеждой на лучшее. Удачи «Реалу»!
