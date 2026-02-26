Top.Mail.Ru
«Реал» одержал победу над «Бенфикой» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов

сегодня, 01:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

В ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Бенфика». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Тчуамени (16'), Винисиус Жуниор (80'). За гостей забил Рафа Силва (14').

По сумме двух игр «Реал» победил 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 02:27
У Реала нет системного футбола. Так что Паса могут перевести в ценртрофорварда)) или в защиту. Но будет жалко, если игрок потеряется. В Комо он хорош. И один из лучших в Серии А
lazzioll
lazzioll ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:56
Нико Паса на 99% не будет в Комо в след сезоне - это вроде информация точная. но не факт что его не отдадут еще на год куда в Испании, поближе уже к клубу, чтоб следить внимательнее. но то что используют право выкупа - это уже почти решено. лично я не понимаю куда в Реал Нико Паса поставить, но я и не тренер)))
амурец
амурец
сегодня в 01:55
Реал с победой, а Вини все же добил Бенфику
y-ago
y-ago ответ aam29j8ksjsb (раскрыть)
сегодня в 01:48, ред.
"....просто непонятно само присутствие его в форме "бланкос"... Согласен. И мне непонятно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ aam29j8ksjsb (раскрыть)
сегодня в 01:46
Перес отдал за Масту около 50 млн..и контракт до 2031 г. Он конкурент. Гюлера , и они оба должны играть , чтобы прогрессировать .
А еще же вроде Нико Паса возвращают в летом.этим ребятам нужен толковый тренер. И это вовсе не Арбелоа.
9z9evnswvmug
9z9evnswvmug ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:41
Редчайший кадр. Я думал у него никогда рот не закрывается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:40
Жестоко.
Юве совершил камбэк, перевел матч в овертайм...и здесь турки цинично сломали все что сотворили игроки туринского клуба. Гол Осимхена вывел Галатасарай в плей офф.
aam29j8ksjsb
aam29j8ksjsb ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:38, ред.
Говорят у Мастонтуоно богатые родители где-то в системе Реала работают. Отнюдь не на последних ролях они там.
Иначе просто непонятно само присутствие его в форме "бланкос". Он ведь пустой , как барабан. Бестолочь полнейший.
Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
сегодня в 01:28, ред.
Винисиус своим танцем возле углового флажка на Бернабеу просто выставил Моуринью полным клоуном. Ведь португалец с пеной у рта доказывал, что такое празднование - это неуважение к сопернику, к болельщикам, и злостная провокация. А теперь по логике Жозе получается, что Винисиус и свою команду и болельщиков провоцирует и не уважает. Но вот только они почему-то совсем не провоцируются, а адекватно реагируют на это.

Где-то Жозе просчитался... Но где...
y-ago
y-ago
сегодня в 01:26, ред.
Поздравления с победой — прежде всего! Честно говоря, для меня она стала неожиданностью. Я полагал, что будет хуже. Но Вини есть Вини, и никто меня не переубедит в том, что он один из самых выдающихся футболистов команды. Он необходим «Реалу» не меньше, чем «Реал» ему (оставляя за скобками всех «тараканов» — его собственных и окружающих).

Если же по гамбургскому счёту — игра была плохой. Не ужасной, как я ожидал, но именно плохой. По ощущениям на поле встретились два серых середнячка, которые пытались биться за выход «куда-то там». Кстати, если бы «Бенфика» забила второй мяч, я совсем не уверен, что «Реал» сумел бы отыграться.

Игра сумбурная: неточные передачи, разваленная оборона… Трент — ну что тут сказать? Я попытался посчитать количество его точных «фирменных» передач — насчитал три. Неточных — сбился со счёта. В обороне, по-моему, он проиграл практически все единоборства.

Тчуамени старался как мог, но сам факт того, что защита рассыпалась, доказательств не требует. Полузащита… Гюлер — ожиданий от него гораздо больше, чем он пока воспроизводит на поле. Вальверде — да, старается, но он способен на куда большее. Аргентинца вообще не обсуждаю — не могу представить, ради чего его приобретали.

В общем — победа с надеждой на лучшее. Удачи «Реалу»!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:24
Престианни был в Мадриде, среди своих болельщиков
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:22
Даже странно, что у флажка не был Арбелоа на колени. Самый раз танец вышел бы...черно- белая Ламбада.
shur
shur
сегодня в 01:20
....Сегодня не легко далась победа!
Ценой Асенсио спины!
Играли как могли ребята!
"Бенфика" - в Португалию лети!!!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:20, ред.
Матч понравился. Играла команда Реал. Да, им сейчас тяжело, но лучше так набираться сил и играть, чем с кардиналом стоять и слушаться его. Тчуамени стержень команды, напоминает Казимиро, Вини безусловный лидер атаки и команда в него верит. Бенфика никакая, Реал слаб ещё, но игра была хороша и понравилась.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:19
Чего там Бенфика показала я так и не понял. Автобус с забросами на быстрых техничных глупых футболистов.
Вся игра Маура по методичке - делаем только то что по процентам дает наибольший эффект.
Бенфики не должно было вообще быть в этой стадии. Им подарок от реала а они кусают руку кормящую.
Адьес.
Вуаля.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:17
С победой!
Асенсио - удачи в лечении и выздоровления.
atecskwjpdh7
atecskwjpdh7
сегодня в 01:16, ред.
Вини, как ни крути, прекрасный вингер. Качает соперника или корпусом, или ногами при ведении, либо в комбинации первого и второго элемента. Этому не научить. Мбаппешка - неумёха пусть смотрит и завидует молча. Бразил сегодня сильнее " жабы " на голову.
По игре же мне Бенфика зашла. Ребята очень достойно смотрелись, но в завершении просто нехватало класса.

Удручающе выглядела травма Асенсио. Не хочу каркать ( тьфу, тьфу) , но неспособность двигать конечностями после падения и шина на шейные позвонки склоняет к тревожным мыслям и страшным последствиям. Здоровья парню.
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:15
Да забил как надо, спору нет. И самое главное важный гол.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:14
...как не крути Чел-Гол, таких сейчас единицы !!! Спок Ночи!!!
lazzioll
lazzioll ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:14
Престиани наверное сидя в огромном доме перед огромным телевизором разгромил тот телевизор на осколки после танца Виниси возле флажка. крича на весь дом со слезами на глазах "ну смотрите, опять эта гребаная "прячу губы по футболку" это сделала, ну посмотрите, он нас не уважает". но теперь на него было всем наплевать и кричать и обзываться можно было бесконечно))...
Capral
Capral
сегодня в 01:14
Комментировать особо нечего. Игра Реала на троечку, да и то, с таким средним соперником как Бенфика. Почти не просматривается коллективный футбол, практически нет мысли в игре, но хорошо, что есть индивидуально сильные игроки, могущие делать результат. Вини молодец, свой гол забил и отпраздновал в своем стиле, зная, что в Мадриде его не осудят.))) Асенсио- скорейшего выздоровления!!!!!!! Больше сказать нечего и не нужно.
Реал с победой, которая оставляет больше вопросов, чем ответов........................
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:12
Обезьянка и есть обезьянка, сколько её не ругай и не учи, она всё равно будет вредничать и шалить.
shur
shur
сегодня в 01:12
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 01:11, ред.
    Бенфика провалила первый матч. Но сегодня настрой был боевой. Играли даже лучше хозяев. Но класс игроков Реала сделал, и Мадрид заслуженно в плей офф. Тем и поздравляю бланкос.
    shur
    shur
    сегодня в 01:11
    ....заслуженно!
    shur
    shur
    сегодня в 01:10
    ...без коментов!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:09
    Португалы молодцы, бились как могли, интрига была. Но Реал индивидуально все же сильнее. Только их игроки сегодня своих же били постоянно.....
