Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

1772059257

сегодня, 01:40

После завершения серии стыковых матчей определились все 16 участников, которые продолжат борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На общем этапе соревнования 36 команд боролись за право выйти в плей-офф. Восьмерка лучших команд получила прямой доступ в 1/8 финала, в то время как команды, занявшие места с 9-го по 24-е, были вынуждены участвовать в стыковых матчах, чтобы определить тех, кто присоединится к элитной восьмерке.

Среди команд, гарантировавших себе место в 1/8 финала после общего этапа, оказались такие известные коллективы, как английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити», а также германская «Бавария», испанская «Барселона» и португальский «Спортинг». Тем временем, другие команды, такие как французский ПСЖ , итальянская «Аталанта», испанские «Реал» и «Атлетико», английский «Ньюкасл», германский «Байер», норвежский «Будё-Глимт» и турецкий «Галатасарай», прошли через стыковые матчи, чтобы заработать свое место в следующей стадии. В составе ПСЖ в стыковых матчах участвовал российский вратарь Матвей Сафонов, а его соотечественник Никита Хайкин выступает в качестве основного голкипера «Будё-Глимт».