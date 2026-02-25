Инфантино заверил, что матчи ЧМ-2026 не будут перенесены из Мексики

1771997276

сегодня, 08:27

Президент ФИФА выразил уверенность, что Мексика, несмотря на недавние волнения, как и запланировано, примет матчи чемпионата мира 2026 года.​

В интервью Agence France-Presse глава мировой федерации подчеркнул, что сохраняет полное спокойствие по поводу подготовки турнира: «Всё идёт хорошо, всё будет фантастически», — отметил Инфантино.​

Ранее Минобороны Мексики сообщило о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), после чего в ряде регионов страны фиксировались поджоги машин, блокировки дорог и атаки на бизнесы, однако власти заявили, что ситуация взята под контроль.