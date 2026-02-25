Top.Mail.Ru
Инфантино заверил, что матчи ЧМ-2026 не будут перенесены из Мексики

сегодня, 08:27

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность, что Мексика, несмотря на недавние волнения, как и запланировано, примет матчи чемпионата мира 2026 года.​

В интервью Agence France-Presse глава мировой федерации подчеркнул, что сохраняет полное спокойствие по поводу подготовки турнира: «Всё идёт хорошо, всё будет фантастически», — отметил Инфантино.​

Ранее Минобороны Мексики сообщило о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), после чего в ряде регионов страны фиксировались поджоги машин, блокировки дорог и атаки на бизнесы, однако власти заявили, что ситуация взята под контроль.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт с участием 48 сборных и будет организован сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Стартовый матч намечен на 11 июня в Мехико, финал — на 19 июля в Ист‑Ратерфорде (штат Нью‑Джерси, США).

97pt79b9ygex
сегодня в 10:25
До старта чемпионата еще далеко, 10 раз все может поменяться.
