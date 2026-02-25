Колосков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона РПЛ .

Ожидания от второй части сезона, как всегда, оптимистичные. Буду рассчитывать на то, что борьба обострится на всех уровнях: и за призовые места, и за сохранение прописки в высшем дивизионе, и за непопадание в переходные игры, и в борьбе за кубок. В целом у меня ожидания очень приятные. Думаю, мы увидим хороший, качественный футбол. Главным фактором после возобновления чемпионата будет наличие в командах квалифицированных футболистов. Чем выше класс игроков, тем больше шансов на призовые места и чемпионское звание. Сейчас, по большому счету, есть четыре-пять команд, которые по уровню выше остальных. Думаю, именно между ними и развернется основная борьба за чемпионство.