Колосков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ

сегодня, 14:54

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона РПЛ.

Ожидания от второй части сезона, как всегда, оптимистичные. Буду рассчитывать на то, что борьба обострится на всех уровнях: и за призовые места, и за сохранение прописки в высшем дивизионе, и за непопадание в переходные игры, и в борьбе за кубок. В целом у меня ожидания очень приятные. Думаю, мы увидим хороший, качественный футбол. Главным фактором после возобновления чемпионата будет наличие в командах квалифицированных футболистов. Чем выше класс игроков, тем больше шансов на призовые места и чемпионское звание. Сейчас, по большому счету, есть четыре-пять команд, которые по уровню выше остальных. Думаю, именно между ними и развернется основная борьба за чемпионство.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:38
Какой может быть качественный футбол с такой погодой
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:24
Умный !..
j656refj55cx
j656refj55cx
сегодня в 16:21
Весна в РПЛ ожидается жаркая
Гость
