Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» рассчитывает на сохранение прописки в РПЛ

сегодня, 15:42

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасев надеется, что его команда избежит вылета из РПЛ в этом сезоне.

Надеюсь, что все задумки нашего главного тренера и тренерского штаба реализуются, что команда сохранится по спортивному принципу в чемпионате.

Мы, когда подводили итоги первой части чемпионата, собирались в кругу с учредителем и проговорили наши возможности, где четко для себя определили, что если кого-то будем продавать, то будем рассчитывать на приобретение и покупку игроков.

Подписывайся в ВК
Все новости
НН
Источник: itar-tass.com
Газзаев назвал ключевой момент в борьбе за титул в РПЛ
Сегодня, 15:14
Сёмин ждет непредсказуемой борьбы в весенней части сезона РПЛ
Сегодня, 15:08
Колосков поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ
Сегодня, 14:54
Кузнецов отметил прогресс молодых футболистов в РПЛ
Вчера, 18:12
Колосков оценил новость о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»
Вчера, 17:51
Сёмин оценил возможность переноса стыковых матчей ЧМ из Мексики
Вчера, 16:26
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 