«Пари НН» рассчитывает на сохранение прописки в РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Виталий Карасев надеется, что его команда избежит вылета из РПЛ в этом сезоне.

Надеюсь, что все задумки нашего главного тренера и тренерского штаба реализуются, что команда сохранится по спортивному принципу в чемпионате.

Мы, когда подводили итоги первой части чемпионата, собирались в кругу с учредителем и проговорили наши возможности, где четко для себя определили, что если кого-то будем продавать, то будем рассчитывать на приобретение и покупку игроков.