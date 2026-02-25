Газзаев назвал ключевой момент в борьбе за титул в РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России высказал мнение о том, чего ждать от весенней части РПЛ .

Будем надеяться, что вторая часть чемпионата пройдет на очень высоком уровне, потому что у команд была возможность хорошо подготовиться. Многие команды, особенно те, которые входят в лидирующую группу, на мой взгляд, провели подготовку в идеальных условиях. Это напрямую влияет на готовность к чемпионству: кто лучше подготовился, тот и будет иметь преимущество.