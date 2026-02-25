Top.Mail.Ru
Газзаев назвал ключевой момент в борьбе за титул в РПЛ

сегодня, 15:14

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о том, чего ждать от весенней части РПЛ.

Будем надеяться, что вторая часть чемпионата пройдет на очень высоком уровне, потому что у команд была возможность хорошо подготовиться. Многие команды, особенно те, которые входят в лидирующую группу, на мой взгляд, провели подготовку в идеальных условиях. Это напрямую влияет на готовность к чемпионству: кто лучше подготовился, тот и будет иметь преимущество.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:24
Колумб Америку открыл
страну далёкую такую,
чудак, он лучше бы открыл
на нашей улице пивную.
( припомнилась песня сороковых годов. )
Capral
Capral ответ vgccrefne9e7 (раскрыть)
сегодня в 17:12
Супер!!!!!!!)))))))
vgccrefne9e7
vgccrefne9e7
сегодня в 16:57
Вот это открытие, чувствуется опыт. От безделья в Думе не такое наговоришь.
Гость
