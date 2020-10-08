|Бельгия
|1:1
|Кот-д'Ивуар
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1 : 1
завершен
08 октября 2020, 21:45
четверг
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Стадион Стадион короля Бодуэна
|Батшуайи Миши
|1:0
|53’
|87’
|1:1(П)
|Кессье Франк
|22’
|Ди Серей
|Салемакерс Алексис
|63’
|Дендонкер Леандер
|64’
|Борно Себастьян
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бентеке Кристиан
|Батшуайи Миши
|68’
|Ориги Дивок
|Доку Жереми
|68’
|Вершаерен Яри
|Троссард Леандро
|68’
|70’
|Одилон Коссону
|Байи Эрик
|73’
|Гнампа Хабиб Маига
|Ди Серей
|74’
|Куаме Кристиан
|Градель Макс
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|Миньоле Симон
|77’
|Борно Себастьян
|Ванхёсден Зиньо
|78’
|Кайембе Йорис
|Кастань Тимоти
|89’
|90’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Пепе Николя
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|3
|Предупреждения
|1
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