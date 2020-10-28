В 1 Бюрки Роман Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Отборы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 116 Точность пасов: 108 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 15 Хуммельс Матс Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 28 Витсель Аксель Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 117 Точность пасов: 111 Минут сыграно: 90

П 8 Дахуд Махмуд Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 108 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 67

З 24 Менье Тома Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 80 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 84

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 84

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 74

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 2 Морей Матеу

З 26 Пищек Лукаш

П 10 Азар Торган Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 23

П 22 Беллингхэм Джуд Голевые передачи: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 10

П 19 Брандт Юлиан Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 16

П 6 Дилейни Томас Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

П 30 Пасслак Феликс

П 37 Рашль Тобиас