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Боруссия - Зенит
Краснодар - Челси
Истанбул Башакшехир - Пари Сен-Жермен
Севилья - Ренн
Брюгге - Лацио
Ювентус - Барселона
Ференцварош - Динамо
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Зенит

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) 2:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Боруссия
Зенит
2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Лига чемпионов 2020/2021, 2 тур
Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    Санчо Джейдон 1:0(П) 78’
    Холанд Эрлинг
    ассистент Беллингхэм Джуд     		2:0 90+1’
    Наказания
    25’ Кузяев Далер
    78’ Караваев Вячеслав
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Мостовой Андрей Дзюба Артём
    Азар Торган Дахуд Махмуд 67’
    71’ Оздоев Магомед Кузяев Далер
    Брандт Юлиан Ройс Марко 74’
    74’ Жирков Юрий Дриусси Себастьян
    81’ Сутормин Алексей Барриос Вильмар
    Беллингхэм Джуд Рейна Джованни 84’
    Дилейни Томас Санчо Джейдон 84’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 0
    		7 Фолы 7
    		8 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		69% Владение мячом 31%
    		0 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 01:42
    Три игры в ЛЧ со счетом 0 - 7, а где футбол ?
    Во что превратили игру ?
    Похоже выигрывает банда Мутко, которые делят бюджетные бабки между собой и ВСЁ !
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 01:41
    Завтра по Матч ТВ скажут,что Зенит играл достойно и лишь пенальти сломало игру Зениту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут заковыка в том,что игры то не было,Зенит её при выходе на поле,в раздевалке оставил!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    То что Россия отскочила-это неоспоримый факт и стобой ни кто спорить не будет т.к это правда!!!!!!!!!!!!!!!!!!А тут ноль!!!!!!!!!!!!!!!!Удар Дриусси что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!Ну да 1 момент ,я извиняюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!А дальше то что?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Остальное время,кроме 1мин из 90 что делал Зенит и это к слову не Испания,это ..... середняк ЛЧ,который Лацио вдул без шансов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!О чём тут можно говорить то вообще,если 89 из 90 мин они тупо стояли в штрафной,даже Россия с Испанией такого себе не позваляла,разве только в добавленное время!!!!!!!!!!!!!!!!!!А тут просто ..... п.....!!!!!!!!!!!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 01:36
    Да уж ...
    Зенит - владение мячом 35 - 65,
    удары по воротам 0 - 12, они как хотели выигрывать ?
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    Это философия Сергея Богдановича. Знаменитого тренера Уфы)

    Зато он очень хороший человек и семьянин)))
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 01:34, ред.
    На зените набирают очки в группе другие команды и так каждый год!!! Больше они на международной арене ни для чего не подходят.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 01:33
    Нам такой футбол не нужен ....
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 01:32, ред.
    Россия отскочила в матче с Испанией и это факт) что за бред)

    У Зенита был один момент в конце первого тайма. Были бы Азмун или Малком, ещё разочек бы пробили)

    Главное, что сегодня наконец-то Дзюбу послали на. Надеюсь, эта тенденция продолжится и это дерево завершит карьеру)))
    abzn8hx2bvge
    abzn8hx2bvge
    сегодня в 01:31
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ viv (раскрыть)
      сегодня в 01:29
      Еще Оренбург подтянуть-для верности,что бы вторую строчку занять железно!!!!!!!!!!!!
      протон1
      протон1
      сегодня в 01:28
      я ваще игру не смотрел. а что смотреть ? у меня 5 инсультов было из за футбола. зачем. мне нервничать нельзя. губит людей не пиво. губит людей игра российского футбола. доведут однако до груза 200
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
      сегодня в 01:28, ред.
      Дортмунд месил вот этот автобус и хорошо!!!!!!!!!Два момента голевых у них было до пенальти!!!!!!!!!!!!!!А вот то,что показал Зенит-войдет в историю футбола и будет всем поколениям урок,что так в футбол играть нельзя!!!!!!!!!!!!!!!
      viv
      viv
      сегодня в 01:26
      Зениту надо было в группу ЛЧ ФК Сочи свой фарм клуб. Может тогда бы набрали три очка.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      сегодня в 01:25
      А Зенит хоть это создал?!!!!!!!!!!!!!!Он вообще хоть что то создал?!!!!!!!!!!!!!!И не ври,Черышев с фланга хорошо простреливал ,а уж не помню кто мимо мимо ворот из хорошей позиции пробил!!!!!!!!!!!!!!!!!!Были и еще подходы,пусть не такие яркие ,но были!!!!!!!!!!!!!

      А тут что?!!!!!!!!!!!!Вообще ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ты хоть раз сам такие матчи видел?!!!!!!!!!!!!!!!!!Я даже в РПЛ такого не видел ,да и думаю в ФНЛ таких матчей нет,разве только в каких нибудь 3-х лигах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      зигзаг
      зигзаг
      сегодня в 01:25, ред.
      Отличный счет! Отличное наказание газпромовским с их понтами!
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА ответ 145532 (раскрыть)
      сегодня в 01:24
      Так Дортмунд ничего не показал или все таки моменты были?) у немцев скамейка выше классом
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ galem72 (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      Боруссия хоть играла,а что делал Зенит,я не знаю,ибо футболом назвать,то ,что они сегодня показали,язык не повернется!!!!!!!!!!!!!!

      Да еще и Брюгге 1-1 с Лацио сыграли!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что 4-е место и пусть п.....т в РПЛ ,выигрывать чемпионат ,где всё для них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тьфу .....-противно аж!!!!!!!!!!
      tamerlan71
      tamerlan71
      сегодня в 01:22
      Семака уйдут зимой.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 01:21
      зенит приехал в Дортмунд отстоять автобусом за одним очком, что бы избежать 0/0/1:18
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 01:21
      Семак сказал, что в принципе, играли неплохо и если бы не пенальти, то высший предел мечтаний ничья, была бы в этой игре. Крутейшая футбольная философия самого дутого шампиньона в Европе!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 01:21
      Боруссия на классе!
      Мдааа, Зенит, это тебе не недоклубы в РПЛ обыгрывать!!!
      Зенит походу и в ЛЕ даже не попадет!
      kastites
      kastites
      сегодня в 01:20
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 01:20
        Что-то я не помню моментов у России)))) случайно в руку испанцу попали и пенальти забили) а играли точно также))) просто там повезло, тут нет)))
        galem72
        galem72
        сегодня в 01:19
        Видно было, что БВБ играли очень слабо и не первый раз уже. Но даже этого хватило, чтобы обыграть этих. С победой Пчёлок!
        VIC2
        VIC2 ответ Альфи (раскрыть)
        сегодня в 01:18
        Ну конечно!
        Можно тоже проигрывать...
        Хрен редьки не слаще!
        trudogolik
        trudogolik
        сегодня в 01:18
        Да 0 ударов в створ ворот у Зенита-позорники.
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Димон Булыкин (раскрыть)
        сегодня в 01:17
        Ну хоть что то могли в атаке показать?!!!!!!!!!!Хоть одну мало мальски опасную атаку?!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну даже матч Россия-Испания таким не был,там хоть наши пытались что то сделать и были атаки,а ту просто по нулям!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Такого антифутбола я не видел вроде никогда,что бы ни создать ничего у ворот соперника-это надо быть реальными инвалидами,паричем одноногими( не в коем случае не оскорбляю людей,с ограниченными возможностями)!!!!!!!!!!!!
        145532
        145532 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
        сегодня в 01:17, ред.
        Краснодар тоже мог, мог и выиграть. А что мог Зенит с 1 моментом? Ничью отстоять лишь отбиваясь всю игру, что он и делал. Группа не такая страшная у него, но не понятно почему он не может? Если не пенальти, то что также играть в обороне ради 1 очка и как это помогло бы дальше с такой игрой? Дортмунд весь матч на половине поля Зенита был, ещё и моменты имели. Дортмунд ничего не показал, а Зениту вообще возможностей не дал, почему зенит не был мотивирован и чем он хуже их? Состав стабильный, игроки опытные.
        LAISMEN
        LAISMEN
        сегодня в 01:16
        Не расстраивайтесь ГЛАВНОЕ НЕ ИГРА ,А УЧАСТИЕ......на сегодня это так
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ dzvinka (комментарий удален) (раскрыть)
        сегодня в 01:14
        Да ....... ,сейчас 150 мульёнов в зимнее трансферное окно выкинут опять,а результата будет ,как обычно -чемпион РПЛ с о всеми вытикающими(админресурс,суд крпус,РФС,КДК) и ноль в ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!

        Такой команды,которую ненавидит вся страна,кроме Питера,не было никогда!!!!!!!!!!!!!
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