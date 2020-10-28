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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|Санчо Джейдон
|1:0(П)
|78’
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Холанд Эрлинг
ассистент Беллингхэм Джуд
|2:0
|90+1’
|25’
|Кузяев Далер
|78’
|Караваев Вячеслав
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мостовой Андрей
|Дзюба Артём
|Азар Торган
|Дахуд Махмуд
|67’
|71’
|Оздоев Магомед
|Кузяев Далер
|Брандт Юлиан
|Ройс Марко
|74’
|74’
|Жирков Юрий
|Дриусси Себастьян
|81’
|Сутормин Алексей
|Барриос Вильмар
|Беллингхэм Джуд
|Рейна Джованни
|84’
|Дилейни Томас
|Санчо Джейдон
|84’
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|12
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|0
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|7
|Фолы
|7
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|8
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|2
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Во что превратили игру ?
Похоже выигрывает банда Мутко, которые делят бюджетные бабки между собой и ВСЁ !
Во что превратили игру ?
Похоже выигрывает банда Мутко, которые делят бюджетные бабки между собой и ВСЁ !
Зенит - владение мячом 35 - 65,
удары по воротам 0 - 12, они как хотели выигрывать ?
Зенит - владение мячом 35 - 65,
удары по воротам 0 - 12, они как хотели выигрывать ?
Зато он очень хороший человек и семьянин)))
Зато он очень хороший человек и семьянин)))
У Зенита был один момент в конце первого тайма. Были бы Азмун или Малком, ещё разочек бы пробили)
Главное, что сегодня наконец-то Дзюбу послали на. Надеюсь, эта тенденция продолжится и это дерево завершит карьеру)))
У Зенита был один момент в конце первого тайма. Были бы Азмун или Малком, ещё разочек бы пробили)
Главное, что сегодня наконец-то Дзюбу послали на. Надеюсь, эта тенденция продолжится и это дерево завершит карьеру)))
У них на тренировках соперники и то выше классом ))
У них на тренировках соперники и то выше классом ))
А тут что?!!!!!!!!!!!!Вообще ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ты хоть раз сам такие матчи видел?!!!!!!!!!!!!!!!!!Я даже в РПЛ такого не видел ,да и думаю в ФНЛ таких матчей нет,разве только в каких нибудь 3-х лигах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А тут что?!!!!!!!!!!!!Вообще ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ты хоть раз сам такие матчи видел?!!!!!!!!!!!!!!!!!Я даже в РПЛ такого не видел ,да и думаю в ФНЛ таких матчей нет,разве только в каких нибудь 3-х лигах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да еще и Брюгге 1-1 с Лацио сыграли!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что 4-е место и пусть п.....т в РПЛ ,выигрывать чемпионат ,где всё для них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тьфу .....-противно аж!!!!!!!!!!
Да еще и Брюгге 1-1 с Лацио сыграли!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что 4-е место и пусть п.....т в РПЛ ,выигрывать чемпионат ,где всё для них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тьфу .....-противно аж!!!!!!!!!!
Мдааа, Зенит, это тебе не недоклубы в РПЛ обыгрывать!!!
Зенит походу и в ЛЕ даже не попадет!
Мдааа, Зенит, это тебе не недоклубы в РПЛ обыгрывать!!!
Зенит походу и в ЛЕ даже не попадет!
Можно тоже проигрывать...
Хрен редьки не слаще!
Можно тоже проигрывать...
Хрен редьки не слаще!
Такого антифутбола я не видел вроде никогда,что бы ни создать ничего у ворот соперника-это надо быть реальными инвалидами,паричем одноногими( не в коем случае не оскорбляю людей,с ограниченными возможностями)!!!!!!!!!!!!
Такого антифутбола я не видел вроде никогда,что бы ни создать ничего у ворот соперника-это надо быть реальными инвалидами,паричем одноногими( не в коем случае не оскорбляю людей,с ограниченными возможностями)!!!!!!!!!!!!
Такой команды,которую ненавидит вся страна,кроме Питера,не было никогда!!!!!!!!!!!!!
Такой команды,которую ненавидит вся страна,кроме Питера,не было никогда!!!!!!!!!!!!!