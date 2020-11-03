Манчестер Сити

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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Этихад Стэдиум
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Торрес Ферран
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:0
|12’
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Жезус Габриэл
ассистент Де Брюйне Кевин
|2:0
|81’
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Канселу Жоау
ассистент Нмеча Феликс
|3:0
|90’
|55’
|Камара Мохаммед
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Родригеш Педру
|Бухалакис Андреас
|46’
|Брума
|Ранджелович Лазар
|Жезус Габриэл
|Марез Рияд
|69’
|Родри
|Фоден Фил
|69’
|73’
|Масурас Гиоргос
|Камара Мохаммед
|Силва Бернарду
|Стерлинг Рахим
|82’
|Канселу Жоау
|Уокер Кайл
|82’
|Нмеча Феликс
|Де Брюйне Кевин
|85’
|85’
|Судани Эль-Арби
|Вальбуэна Матье
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|20
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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Но против ливера играть должны по-другому.
Но против ливера играть должны по-другому.