Манчестер Сити

В 31 Эдерсон Спасений: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 6 Аке Натан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 94

З 5 Стоунз Джон Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 84 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 94

З 2 Уокер Кайл Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 82

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 94

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 85

З 11 Зинченко Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 94

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 69

Н 26 Марез Рияд Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 69

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 82

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 85 Траффорд Джеймс

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик

З 3 Диаш Рубен

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 12

З 14 Ляпорт Эмерик

П 82 Бернабе Адриан

П 61 Нмеча Феликс Голевые передачи: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 16 Родри Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 25

П 20 Силва Бернарду Фолов заработано: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12