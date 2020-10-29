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0 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|61’
|Петкович Бруно
|90+1’
|Джакич Кристиян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Джакич Кристиян
|Иванушец Лука
|66’
|Гавранович Марио
|Петкович Бруно
|Гаич Адольфо
|Чалов Фёдор
|74’
|Сигурдссон Арнор
|Эджуке Чидера
|75’
|Дзагоев Алан
|Обляков Иван
|80’
|Ахметов Ильзат
|Кучаев Константин
|81’
|81’
|Кастрати Лирим
|Перич Дино
|Бистрович Кристиян
|Фернандес Марио
|84’
|90+3’
|Мохаррами Садег
|Мислав Оршич
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|14
|Удары по воротам
|4
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|3
|Удары в створ
|1
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|4
|Фолы
|5
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|2
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|2
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