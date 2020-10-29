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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Динамо

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб) Динамо
ЦСКА
Динамо
0 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Лига Европы 2020/2021, 2 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Наказания
    61’ Петкович Бруно
    90+1’ Джакич Кристиян
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Джакич Кристиян Иванушец Лука
    66’ Гавранович Марио Петкович Бруно
    Гаич Адольфо Чалов Фёдор 74’
    Сигурдссон Арнор Эджуке Чидера 75’
    Дзагоев Алан Обляков Иван 80’
    Ахметов Ильзат Кучаев Константин 81’
    81’ Кастрати Лирим Перич Дино
    Бистрович Кристиян Фернандес Марио 84’
    90+3’ Мохаррами Садег Мислав Оршич
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 4
    		3 Удары в створ 1
    		4 Фолы 5
    		2 Угловые 1
    		3 Офсайды 0
    		52% Владение мячом 48%
    		1 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Killofwrath
    Killofwrath ответ zdeniss (раскрыть)
    сегодня в 22:58
    Ты видимо матч не смотрел.. Да, темп был и нацеленность была, но на подступах в штрафной кроме Влашича никто не знает что с мячом делать, атаки предсказуемы и до невозможности тупы, как итог - 0 действительно реальных голевых моментов

    p.s. бить кстати по мячу тоже не умеем
    Supremusnick
    Supremusnick
    сегодня в 22:58
    восемь матчей - ноль побед .РПЛ. у меня всё.
    blitz
    blitz ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Если бы не спартак у нашей страны ещё больше бы было очков.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Little Caprice (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Потерпи брат, следующей осенью Ларсон с Понсе на камп ноу будут антирекорды барсы переписывать
    матос
    матос
    сегодня в 22:57
    Уровень футбола в России - никакущий....
    санек002
    санек002 ответ Юрниекс1 (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    играли нормально,а реализация ноль!
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Ударение на первый слог
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 22:57
    По игре!!!!!!!!!!!!Бестолковая беготня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но!!!!!!!!!!!!!ЦСКА должен был побеждать и создал больше хорватов в разы!!!!!!!!!!!!!!Но кпд нулевое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я и после матча с Динамо .М говорил и после Арсенала говорил,что ЦСКА может только забивать в ситуациях,когда это позволяет делать соперник,сами же организовать командный гол не способны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В итоге так и случилось!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Вон колхоз,благодаря 3 пенальти Фейнорд обыграл а тут что?!!!!!!!!!!!

    Со средней обороной ЦСКА не может,не говоря уже о командах уровня Лацио или Борусси т.е середняков европейских!!!!!!!!!!!!!!!!!!Загреб,Фейнорд,Вольфсберг-это команды ниже среднего!!!!!!!!!!!!!!!

    Ну бестолковая игра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У ЦСКА полусается играть,когда есть пространство ,но когда его нет,то бегают как ошалевшие и не знают что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Одними дальними ударами сыт не будешь!!!!!!!!!!!!!!!!!23 удара ,из них по настоящему опасных лишь 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!О чём это говорит?!!!!!!!!!!!!!!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 22:56
    Бывает в жизни невезение, это было сегодня. Столько моментов и без голов. Не было ударов из-за штрафной. а это грозное оружие ЦСКА сегодня не использовалось. Жаль.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 22:56
    Нормально сыграли,это еще раз подтвержлает,что нашим клубам всем место или уровень лига европы!!!
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    сегодня в 22:54
    Говоря по французски...Дрались- дрались...и обо..лись..И не только ЦСКА..все.
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    Потому как народная команда. Народ и обсуждать будет. А играли, не играли, не важно.)))
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 22:54
    Понравилось сегодня как играли армейцы. Доминировали, комбинировали, давили.
    Ничья тоже положительный результат.
    Footbolista
    Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 22:53, ред.
    Не ага, а точно...скринь)...
    zdeniss
    zdeniss
    сегодня в 22:53, ред.
    Отличная игра в исполнении ЦСКА. Высокий темп, нацеленность на ворота, сопернику не позволили практически ничего. Реализация моментов - жирный минус. Отдельным игрокам не хватило физики, Фернандес и Эджуке сломались по ходу игры. Ждем побед, потенциал для этого есть. Гончаренко стоит попробовать Шкурина, сейчас ставка на более дорогие приобретения, но...
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 22:53
    Раньше сидел, болел за наших в еврокубках, смотрел матчи, а последние года 2-3 абсолютно пофигу. Уровень нашей лиги - чемпионат Кипра. Победа - событие более впечатляющее и неожиданное, чем поражение от ноунейма.
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    Ага))
    Zimka
    Zimka
    сегодня в 22:53
    Очееееееень мееееедленноооооо, 5 замен на 15 минут, можно было прессингом просто уничтожить Динамо, но Гайч просто ломает структуру прессинга, он не понимает куда бежать даже, неужели такому простому приёму нельзя научить за такое время? Могли получить дурной гол в любой период матча, Влашич конечно молодец, был заряжен даже Энджуке напихал, но опять включался моментами и это тоже ломает прессинг (а ему напихать никто из полевых не может), Марио ещё не в форме и правый фланг не работал тут всё понятно. Не хватает физики, не хватает желания, не хватает самоотдачи, но зато хватает время на разговоры про "отдадим силы", "надо брать очки" и т.д. и от тренера и от игроков, порядком надоело, таких возможностей по составу, деньгам и прочим условиям у ЦСКА не было очень давно и если их не использовать, то у любого инвестора возникнут вопросы нафига это нужно.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 22:52
    Ну СПАСИБО пони, хоть вы вымучити с хорватами нечью))) слався Российский футбол)) скоро праздник будет что с Люксембургскими командами в ничью играть)))
    Footbolista
    Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    Будем грандов пороть)...
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 22:52, ред.
    в этом сезоне кони выступают по приличней,даже вничью играют,не то что ГазПром Юнайтед. Как младшим братьям,подарим каждому игроку по фиату, т е "копейки"
    makkie
    makkie
    сегодня в 22:52
    Если бы не очко цска... быть баранке у российских клубов в ЛЧ и ЛЕ на этой неделе.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 22:52, ред.
    "Что такое не везет и как с этим бороться." Лимит результативных дальних ударов видимо исчерпали в игре с Тулой, Эджуке мазал и мазал, то мельчили с пасами , вратарь когда нужно выручал, ходили вокруг да около, но на результативный удар так и не сподобились. Ладно хоть сами не пропустили. С учетом игры на своем поле, да и самой игры армейцев, результат как по мне больше отрицательный. Как обычно личное мнение.
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 22:52
    этот тур чётко показал уровень нашего футбола.
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 22:52
    В следующем году и вы будете в порно участвовать))
    Слайш
    Слайш
    сегодня в 22:52
    Оооочень жаль, столько сил отдали.. Но реализация конечно жутко хромает. Уйму моментов создали и ни один не реализовали.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:52
    Игорь перестал орать на защитников и те перестали отбегать от него, отсюда сухари
    particular
    particular ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    Полстакана на сон грядущий - без лозунгов, воззваний и сожалений...
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 22:51
    Литературных слов нет, чтобы высказать отношение к увиденному. Гончаренко нужно вносить коррективы в игру по крайней мере не на 80 минуте матча. Нельзя делать игру на одном Влашиче.
    makkie
    makkie ответ Лакшери (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    Наше, отечественное, жертва грузин 🙉
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