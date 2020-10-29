|Реал Сосьедад
|0:1
|Наполи
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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Аноэта
|56’
|0:1
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Политано Маттео
ассистент Бакайоко Тьему
|45’
|Лосано Ирвинг
|Ле Норман Робин
|72’
|81’
|Осимхен Виктор
|90+3’
|Осимхен Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|22’
|Лосано Ирвинг
|Инсинье Лоренцо
|61’
|Ди Лоренцо Джованни
|Политано Маттео
|61’
|Мертенс Дрис
|Лоботка Станислав
|61’
|Осимхен Виктор
|Петанья Андреа
|Виллиан Жозе
|Исак Александер
|67’
|Баутиста Хон
|Порту
|67’
|Субименди Мартин
|Мерино Микель
|79’
|Барренетчеа Андер
|Горосабель Андони
|79’
|Хон Гуриди
|Ойарсабаль Микель
|86’
|89’
|Руис Фабиан
|Демме Диего
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|14
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|1
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|14
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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