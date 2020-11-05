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Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец против Тоттенхэм

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    Голы
    13’ 0:1 Кейн Харри
    ассистент Моура Лукас
    33’ 0:2 Моура Лукас
    ассистент Кейн Харри
    Кешеру Клаудиу 1:2 50’
    62’ 1:3 Ло Чельсо Джовани
    ассистент Сон Хын-Мин
    Наказания
    Анисе 15’
    79’ Дохерти Мэтт
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Текпетей Бернард Ману Элвис 46’
    46’ Винисиус Кейн Харри
    46’ Хейбьерг Пьер-Эмиль Сиссоко Мусса
    Сантана Алекс Анисе 59’
    Митков Димитар Кешеру Клаудиу 59’
    61’ Сон Хын-Мин Моура Лукас
    65’ Бергвейн Стевен Бэйл Гарет
    72’ Н'Домбеле Тангай Ло Чельсо Джовани
    Чибота Мавис Янков Доминик 75’
    Йорданов Иван Баджи Стефан 90+2’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 22
    		4 Удары в створ 9
    		8 Фолы 16
    		2 Угловые 5
    		2 Офсайды 3
    		43% Владение мячом 57%
    		6 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    сегодня в 00:15
    ПОБЕДА ДЛЯ ТОТТЕНХЭМА ЗТО ПРОСТО ОТЛИЧНО!!!!
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    вчера в 23:29
    Вообще рад за Жозе, печально было видеть его деградацию. Надеюсь, шпоры в этом году поборются за чашки, очень симпатично смотрятся.
    David Young
    David Young
    вчера в 19:32
    Победа Тоттенхэма или ничья.
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 18:38
    Шпоры
    1bear
    1bear
    вчера в 16:28
    Смогут ли болгары удивить?
    попробую на ничейку...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 15:44
    Победа гостей.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 11:18
    Тоттенхем =П.2.
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