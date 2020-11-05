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1 : 3
завершен
вчера, 20:55
|13’
|0:1
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Кейн Харри
ассистент Моура Лукас
|33’
|0:2
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Моура Лукас
ассистент Кейн Харри
|Кешеру Клаудиу
|1:2
|50’
|62’
|1:3
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Ло Чельсо Джовани
ассистент Сон Хын-Мин
|Анисе
|15’
|79’
|Дохерти Мэтт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Текпетей Бернард
|Ману Элвис
|46’
|46’
|Винисиус
|Кейн Харри
|46’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Сиссоко Мусса
|Сантана Алекс
|Анисе
|59’
|Митков Димитар
|Кешеру Клаудиу
|59’
|61’
|Сон Хын-Мин
|Моура Лукас
|65’
|Бергвейн Стевен
|Бэйл Гарет
|72’
|Н'Домбеле Тангай
|Ло Чельсо Джовани
|Чибота Мавис
|Янков Доминик
|75’
|Йорданов Иван
|Баджи Стефан
|90+2’
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|12
|Удары по воротам
|22
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|4
|Удары в створ
|9
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|8
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|6
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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