В 12 Харт Джо Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 4 Алдервейрелд Тоби Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 2 Дохерти Мэтт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 15 Дайер Эрик Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 18 Ло Чельсо Джовани Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 72

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 61

П 17 Сиссоко Мусса Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

П 8 Уинкс Харри Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 65

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Льорис Уго

В 40 Остин Брэндон

З 6 Санчес Давинсон

З 49 Серкин Деннис

П 20 Алли Деле

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 18

П 48 Уайт Харви

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 45

Н 23 Бергвейн Стевен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 25

Н 45 Винисиус Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

Н 47 Кларк Джек